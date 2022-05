Arena Fonte Nova anuncia novo lote de ingressos para o show do A-ha

Os fãs da banda A-ha terão mais uma oportunidade para comprar os ingressos da esperada apresentação da turnê que celebra o aniversário de 35 anos do álbum de estreia, Hunting High And Low, no dia 15 de julho, na Arena Fonte Nova. O novo lote de tickets estará à venda a partir desta quinta-feira, 26, através do site www.livepass.com.br. A Arena Fonte Nova e a produtora da turnê no Brasil, a Move Concerts, anunciaram a ampliação do mapa do show para um número maior de participantes com diferentes opções de espaços. No site estarão disponíveis para a compra os setores: Front Stage, Pista e Camarote. O Lounge Vip terá venda exclusiva e com quantidade limitada. Vale lembrar que os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos, sem precisar de substituição.

O diretor comercial da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga, destaca que além de São Paulo, Salvador foi o único lugar do Brasil que colocou mais ingressos à venda, e mostra o quanto os baianos curtem este tipo de show. “O primeiro lote, disponibilizado ano passado, esgotou em poucos dias e com a liberação da capacidade do público, foi possível expandir o mapa do show. Vamos ter uma apresentação histórica, com uma das bandas mais importantes do pop mundial e celebrar a volta dos shows internacionais na cidade”, enfatiza.

História de Sucesso – O álbum Hunting High And Low é considerado hoje um dos mais importantes álbuns da história da música pop e o A-ha é uma das bandas mais celebradas por sua brilhante carreira desde os anos 80. Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, totalizando mais de 60 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, influenciou gerações de novos artistas e continua se apresentando regularmente com sua formação original em estádios e festivais. Além de Salvador, a turnê no Brasil vai passar ainda por Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba.





Serviço:

O quê: A-ha - Turnê Hunting High And Low

Onde: Arena Fonte Nova

Horário: 21h

Quando: 15 de julho de 2022

Ingressos: Os ingressos dos setores Front Stage, Pista e Camarote estarão à venda no site www.livepass.com.br. A venda para o Lounge Vip será feita somente através do e-mail: comercial@arenafontenova.com.br