Arena SESC Pelourinho recebe temporada do musical O Caminho dos Mascates

Um muro separa Brasil e Unidos Estados do Nordeste (UENE na peça O Caminho dos Mascates, espetáculo musical do Coletivo DUO, escrito pelo dramaturgo e poeta Denisson Palumbo, com temporada marcada para ocorrer de 1º a 28 de outubro, sextas e sábados, às 19h, na Arena SESC SENAC Pelourinho. Os ingressos estão disponíveis para compra antecipada pelo Sympla e na bilheteria do teatro.

Os mascates do título carregam em suas malas ausências, histórias e desejos. Vividos pelos atores Israel Barretto, Marcos Lopes e Saulus Castro, esses viajantes por profissão questionam suas vivências e produzem repentes a partir de dúvidas territoriais - Antônio Corrente, Antônio das Velhas e Antônio Massangano, respectivamente.

É dessa necessidade de recriar-se e reerguer-se, que Palumbo cria os Unidos Estados do Nordeste (UENE), pedaço de terra sertaneja cercado de Brasil por todos os lados, separados por uma muralha ficcional, uma ilusão que oprime, que não permite ser ancestral e deixa interrogações. Questiona-se: "Com quantos bordados se faz uma bandeira?".

Com direção cênica de Elisa Mendes, O Caminho dos Mascates é permeado de referências coletivas do ser nordeste, de um povo imaginário que em trânsito construiu um Brasil. Palumbo traz para sua embolada musical e dramatúrgica um plebiscito que questiona ao povo se ele deseja a derrubada dessa muralha repleta de ilusões - geográficas e racionalistas, se os nós fronteiriços devem ser desatados, demolidos.

Palumbo conta que o texto foi escrito entre março e junho de 2020, quando a covid-19 torna-se pandemia no Brasil, e tem como referência Os Sertões, de Euclides da Cunha, "obra fundamental para entender o Brasil e reinventar o Nordeste". O Caminho dos Mascates interroga o que seria a identidade cultural contemporânea de uma nova “nordestinidade”.

Nesta linha de raciocínio, Elisa Mendes diz que "O Caminho dos Mascates" discute sobre identidade, território e poder, e nos leva a pensar, "os Brasis que temos, a discutirmos sobre as muralhas que nos afastam, que nos segregam", sendo a muralha "a própria lida, os impedimentos constantes para que a nossa sociedade avance".

Serviço - O Caminho dos Mascates - Coletivo DUO | de 1º a 28 de outubro, sextas e sábados, às 19h, na Arena SESC SENAC Pelourinho | Ingressos: R$ 30 / R$15, à venda no Sympla e na bilheteria do tatro