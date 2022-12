Argentina atropela Croácia e está na final da Copa do Mundo

A Argentina está na final da Copa do Mundo do Catar. Os hermanos enfrentaram a Croácia, algoz do Brasil nas quartas, e passaram fácil: vitória por 3x0, nesta terça-feira (13), no estádio Lusail. Messi abriu o placar, de pênalti, e Julián Álvarez marcou os outros dois gols - um deles, com jogadaça do lendário camisa 10.

Campeã de 1978 e 1986, a Albiceleste está a um passo de conquistar o tricampeonato e encerrar um jejum de 36 anos. Será a última chance do astro Lionel Messi ganhar uma Copa, a taça que falta em sua estrelada carreira.

A Argentina agora espera o vencedor de França x Marrocos, que se enfrentam na próxima quarta-feira (14), às 16h, no estádio Al Bayt. Seja qual adversário avançar, já está garantida uma final inédita no Mundial. A decisão será no domingo (18), às 12h, no Lusail. Já a Croácia disputará o terceiro lugar no sábado (17), também às 12h, no Internacional Khalifa.

Será a sexta final dos argentinos, que sempre avançaram nas semis. Além dos títulos de 1978 (sobre a Holanda) e 1986 (Alemanha), os hermanos avançaram e perderam as decisões de 1930 (para o Uruguai), 1990 (para a Alemanha) e 2014 (para a Alemanha, já com Messi em campo).

Apesar do resultado, quem começou melhor no Lusail foi a Croácia, que teve a bola nos primeiros minutos. Já os argentinos se fecharam, esperando espaços para sair no contra-ataque. Aos poucos, o jogo foi se tornando mais aberto - e os sul-americanos se beneficiaram.

Aos 31 minutos, Julián Álvarez foi lançado no ataque, mas acabou derrubado pelo goleiro Livakovic e o árbitro marcou pênalti. Messi foi para a cobrança e bateu firme, no canto esquerdo, para abrir o placar. Foi o 11º gol do camisa 10 em Copa do Mundo, se tornando o maior artilheiro da seleção no torneio.

Os argentinos não precisaram esperar muito pelo segundo gol. Aos 38, após escanteio mal batido pelos croatas, Messi surgiu em contra-ataque. Julián Álvarez foi avançando, passou pela marcação e ampliou.

O placar foi selado pelo camisa 9 no segundo tempo, graças a um lindíssimo lance de Messi. O astro recebeu na esquerda, fez Gvardiol dançar na linha de fundo e puxou para a área. Avistou Julián Álvarez na área e ajeitou, na medida, para o atacante marcar o terceiro e garantir a classificação da Argentina.