Argentina bate a Austrália e está nas quartas de final da Copa

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Empurrada pela cantoria de sua torcida, a seleção hermana venceu a Austrália, por 2x1, neste sábado (3), em jogo válido pelas oitavas de final, no estádio Ahmad Bin Ali. O placar foi aberto por Messi, que anotou no milésimo jogo da carreira.

O camisa 10 não apenas assinou o tento, como comandou a vitória. Julián Álvarez ampliou ao aproveitar falha do goleiro Mat Ryan. Goodwin diminuiu para a Austrália, que teve até chance de empatar a partida, mas acabou eliminada do Mundial.

A Argentina já sabe quem será a próxima seleção adversária. A equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni vai encarar a Holanda nas quartas de final, sexta-feira (9), às 16h, no estádio Lusail. O time europeu venceu os Estados Unidos por 3x1 nas oitavas.

O vencedor de Argentina e Holanda encontrará o Brasil nas semifinais, caso a equipe verde e amarela passe pela Coreia do Sul na segunda-feira (5).