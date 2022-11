Argentina definirá futuro na Copa do Mundo nesta quarta-feira

O futuro das seleções dos Grupos C e D na Copa do Mundo do Catar será definido nesta quarta-feira (30). Apenas uma das outras equipes que entrarão em campo já carimbou o passaporte para as oitavas de final do torneio. Com seis pontos, a França se classificou antecipadamente e dificilmente terá a liderança ameaçada. Depois do susto na estreia, a Argentina depende apenas das próprias forças para avançar. Confira a seguir a agenda com os quatro jogos deste 11º dia de Mundial.

Tunísia x França

Já classificada, a França enfrenta a Tunísia nesta quarta-feira (30), em jogo válido pelo Grupo D. A partida da terceira e última rodada da primeira fase do Mundial será disputada às 12h, no estádio Cidade da Educação, em Al-Rayyan. O jogo será transmitido pelos canais Globo, SporTV e também pelos serviços de streaming Globoplay e FIFA+. A equipe do craque Mbappé lidera a chave e só deixará a primeira colocação se perder a partida e a Austrália golear a Dinamarca de forma a superá-la no saldo de gols (4 contra -2). Lanterna e ainda sem marcar gols, a Tunísia precisa de um triunfo para ter chance de se classificar. Ainda assim, precisa torcer por empate entre Austrália e Dinamarca.

Austrália x Dinamarca

Austrália e Dinamarca entrarão em campo com chance de abocanhar a última vaga do Grupo D nas oitavas de final. O jogo será às 12h, no estádio Al Janoub. Segunda colocada com três pontos, atrás apenas da França, que soma seis, a Austrália precisa apenas de um empate para avançar. Isso se a Tunísia não vencer a equipe francesa no outro jogo da chave. Para a Dinamarca, dona de apenas um ponto, só a vitória interessa. A equipe empatou sem gols com a Tunísia na estreia e perdeu para a França por 2x1 na segunda rodada. O jogo será transmitido pelos canais Globo e SporTV e também pelos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Polônia x Argentina

Comandada por Lionel Messi, a seleção argentina vai a campo dependendo apenas das próprias forças para avançar no Mundial do Catar. Depois da derrota de virada, por 2x1, para Arábia Saudita na estreia, os hermanos se reabilitaram ao vencerem o México por 2x0 na rodada passada. Segundo colocado com três pontos, precisa vencer a Polônia para seguir adiante sem depender do outro resultado da chave. O jogo será às 16h, no estádio 974, com transmissão dos canais Globo e SporTV, além dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+. Líder do Grupo C, com quatro pontos, a Polônia garante a classificação com um empate.

Arábia Saudita x México

Com os mesmos três pontos da Argentina, mas saldo de gols inferior (1 contra -1), a Arábia Saudita pode avançar às oitavas de final até com um empate diante do México, mas nesse caso precisaria torcer para que a Polônia vencesse a Argentina. Lanterna do Grupo C e ainda sem vencer no Mundial do Catar, a seleção mexicana também precisa que os argentinos percam. Além disso, só o triunfo contra o adversário árabe interessa. O jogo será transmitido pelos canais Globo e SporTV, além dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+. A bola rola às 16h, no estádio Lusail.