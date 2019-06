Argentina e Colômbia voltam a jogar em Salvador após três décadas

Protagonistas do primeiro jogo na Arena Fonte Nova na Copa América 2019, sábado (15), às 19h, Argentina e Colômbia já jogaram em Salvador. Porém não se enfrentaram em nenhuma das quatro partidas disputadas na antiga Fonte Nova, na década de 1980.

A Argentina foi derrotada por 2x1, em amistoso realizado em 5 de maio de 1985, gols de Alemão, Careca e descontando Burruchaga, que seria campeão mundial no ano seguinte, no México. Os argentinos jogaram sem Maradona porque a Napoli não liberou.

O gol de Careca, marcado de meia-bicicleta, não foi o único destaque do clássico. Teve gramado enlameado pela chuva, três expulsões no segundo tempo e renda recorde para a época, fruto do público de 77.852 pagantes.

Já a Colômbia jogou em Salvador quatro anos depois, em 1989. Assim como hoje, foi pela Copa América, e os colombianos jogaram três vezes em Salvador, sede do Grupo A junto com Recife.

A primeira exibição foi dia 3 de julho, e o 4x2 na Venezuela marcou o último dos três gols que o goleiro Higuita fez pela seleção. De pênalti, no gol da Ladeira, ele abriu 1x0.

Dois dias depois, os colombianos conheceram a primeira derrota na Bahia: 1x0 para o Paraguai.

No dia 7 de julho de 1989, o adversário foi o Brasil, que acabaria campeão na última vez em que sediou o torneio. Era a terceira rodada da fase de grupos, e segundo noticiou o CORREIO, o lendário Valderrama foi o melhor jogador no empate por 0x0. Foi o último jogo de Copa América disputado em Salvador.