Argentina não ficará hospedada no Brasil para a Copa América

Uma das participantes e eventuais favoritas ao título da Copa América, a seleção da Argentina não ficará hospedada no Brasil para a realização do torneio. A Associação do Futebol Argentino (AFA, na sigla em espanhol) anunciou neste domingo que a delegação ficará concentrada na cidade de Ezeiza, na província de Buenos Aires.



A entidade confirmou que a equipe nacional recebeu autorização e que ficará hospedada em uma de suas bases no país. Segundo as regras que deverão ser cumpridas até o fim da competição, os argentinos deverão chegar ao Brasil, obrigatoriamente, 24 horas antes de seus compromissos pelo torneio continental. A decisão cabe a cada país participante da competição: querer fazer o mesmo que a Argentina ou ficar no Brasil desde o primeiro jogo até o final.



A Copa América tem sido bastante criticada, tanto mundialmente como no próprio país, devido à pandemia de covid-19. Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times fez um amplo estudo sobre os perigos e irresponsabilidades de se hospedar o torneio em território brasileiro. No Brasil, manifestações tomaram conta de Brasília e até o senador Renan Calheiros, relator da CPI da covid-19, fez um apelo para que os jogadores não entrem em campo. A Copa América tem início previsto para o dia 13 deste mês e final em 10 de julho.



A Argentina está no Grupo B, ao lado de Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Assim como a Colômbia, o país vizinho rejeitou sediar a Copa América, e então o Brasil aceitou a proposta para receber o torneio. A equipe de Messi estreia contra o Chile, no Engenhão, dia 14.