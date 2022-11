Argentina pode ser eliminada da Copa na próxima rodada; veja como

A Argentina estreou na Copa do Mundo de 2022 de forma surpreendente. A seleção, que chegou ao Catar como uma das favoritas ao título, sofreu uma zebra da Arábia Saudita e acabou derrotada, de virada, por 2x1. Agora, corre perigo de não se classificar para as oitavas de final - e uma eliminação pode vir já na próxima rodada.

Com o revés nesta terça-feira (22), os argentinos largam atrás no Grupo C, sem pontos somados e na lanterna. A Arábia Saudita, com três pontos, está na liderança isolada. E México e Polônia, que não saíram do 0x0, ficaram com um ponto cada.

A segunda rodada do Grupo C acontece no próximo sábado (26), e terá os confrontos Argentina x México, às 16h, de novo no Lusail, e Polônia x Arábia Saudita, às 10h, no estádio Cidade da Educação.

Caso percam novamente, os hermanos estarão matematicamente eliminados, e darão adeus ao sonho do título. Isso porque os mexicanos alcançariam os quatro pontos, mesma situação da Polônia caso vença a Arábia Saudita. Em caso de empate, os sauditas chegariam aos quatro. Como a Argentina chegaria no máximo a três, não teria mais chances de avançar.

Por outro lado, a seleção do astro Messi pode encerrar a rodada na liderança do Grupo C. Para que isso aconteça, a equipe teria que vencer o México, e a Arábia Saudita teria que ser derrotada pela Polônia. Além disso, a definição do líder seria a partir dos critérios de desempate, sendo o saldo de gols o primeiro deles.