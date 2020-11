Argentina quer adiar jogos contra o Brasil pelo futebol feminino

A AFA (Associação do Futebol Argentino, na sigla em espanhol) pediu o adiamento dos amistosos que seriam realizados contra a seleção brasileira feminina em 27 de novembro e 1.º de dezembro. Os confrontos aconteceriam na Neo Química Arena e no estádio do Morumbi, ambos em São Paulo, e agora devem ser remarcados para 2021.



Foi divulgado um comunicado explicativo sobre os motivos que levaram a Argentina a pedir que os duelos ocorressem em nova data. Segundo a federação argentina, a maioria das atletas convocadas pelo técnico Carlos Borrello atuam no futebol europeu, que tem experimentado um crescente número de infecções por covid-19.



Assim, foi decidido que os amistosos serão realizados quando o contexto sanitário permitir a retomada das atividades da seleção A CBF concordou com a decisão e acatou o pedido da rival.



A situação da seleção brasileira não é muito diferente da argentina. Entre as 25 convocadas pela técnica sueca Pia Sundhage, 13 atuam no futebol estrangeiro. Esta seria a última oportunidade da equipe feminina entrar em campo neste ano. Em março, o Brasil participou de um torneio amistoso que envolveu França, Holanda e Canadá. Desde então, houve apenas duas convocações (em setembro e outubro) para períodos de treinamento