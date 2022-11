Argentina tem dois atacantes cortados da Copa do Mundo por lesão

A seleção da Argentina sofreu mais dois desfalques para a Copa do Mundo do Catar. Os atacantes Nico González, da Fiorentina, e Joaquín Correa, que atua na Inter de Milão, se lesionaram e estão fora do torneio. A notícia foi anunciada pela Associação do Futebol Argentino (AFA), nesta quinta-feira (17).

"Depois do treinamento desta quinta-feira, o jogador Nicolás González sofreu uma lesão muscular e ficará fora da lista mundialista. Em sua substituição, a comissão técnica da Argentina convoca Ángel Correa", escreveu a AFA. "O jogador Joaquín Correa também será dispensado da seleção para a Copa do Mundo devido a lesão. A substituição será informada nas próximas horas", postou a Associação, pouco depois.

Reserva na equipe do técnico Lionel Scaloni, Nico González estava enfrentando problemas musculares. O atacante se machucou no dia 22 de outubro pela Fiorentina e desde então não havia entrado mais em campo. Nesta quinta-feira (17), foi oficialmente cortado.

Dessa forma, Ángel Correa, do Atlético de Madrid, foi convocado para a Copa. O atacante tem 27 anos e, na temporada, soma três gols e uma assistência em 19 partidas disputadas. Ele fez parte da seleção argentina na conquista da Copa América de 2021, com dois jogos. Também esteve no elenco nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

O jogador, aliás, tinha dado declarações lamentando não estar na Copa do Catar anteriormente. "Uma enorme tristeza por não participar da Copa do Mundo do Qatar. A verdade é que eu tinha muita vontade de estar no Mundial, pois esse é o sonho de todo jogador. E foi um golpe muito duro ter ficado de fora da lista final no último momento:, disse o atacante, à TyC Sports.

Já Joaquín Correa teve seu ciclo no Catar encerrado mais cedo devido a um problema no joelho esquerdo. O favorito a assumir a vaga é Thiago Almada, do Atlanta United, dos Estados Unidos. O jogador de 21 anos fez 31 jogos e tem sete gols marcadas nesta temporada.

O grupo da Argentina ainda pode sofrer mais cortes. O lateral-esquerdo Acuña não treinou nesta quinta-feira e está sob avaliação da comissão técnica. Vale lembrar que Lo Celso também ficou de fora da Copa.