Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile anunciam candidatura à Copa

Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile oficializaram nesta terça-feira a candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030, em evento realizado em Buenos Aires. O encontro contou com a presença e o apoio do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.



O lema da candidatura é "2030 Juntos" e tem como mote o centenário do primeiro Mundial da história, disputado na América do Sul, no Uruguai. "Sonhamos em voltar a ser sede da Copa no centenário. Todos os sul-americanos tem muita paixão, vivemos o futebol desta maneira", declarou o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia.



Ele afirmou que os quatro países estão em condições de receber o grande evento do futebol em 2030, quando a Copa já terá aumentado de tamanho, de 32 para 48 seleções - a estreia da versão estendida do Mundial acontecerá em 2026, com uma sede tripla, formada por Estados Unidos, México e Canadá.



"Sabemos que este é um compromisso muito grande e que devemos mostrar ao mundo que Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile estão à altura para serem sede do Mundial", reforçou o anfitrião Tapia, que indicou que deve ser a liderança do grupo dos quatro países nesta candidatura.



Durante o evento, o dirigente da AFA fez e recebeu elogios do presidente da Conmebol, principalmente por ter reerguido a seleção argentina, campeã da Copa do Mundo do Catar, em dezembro



"Quero agradecer ao presidente Alejandro Domínguez. Diante de uma pandemia, ele tomou decisões importantes. Por isso, eu reconheço seu trabalho e agradeço por sua valentia e por ter acompanhado nossa seleção", declarou Tapia.



O presidente da Conmebol retribuiu os elogios. "Não há organização que funcione sem uma liderança. E a partir de Claudio Tapia, toda a delegação argentina conquistou algo que não estava conquistando. Que o resto do mundo se sinta argentino", disse Domínguez, que disse indicar o dirigente argentino a um prêmio do Conselho da Conmebol.



GRUPO AMPLIADO?



Ausente no evento, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, sugeriu a inclusão de mais um país no grupo que tenta sediar a Copa de 2030. Na sua opinião, a Bolívia também poderia receber partidas do torneio, se a candidatura vencer a disputa.



"Nossa seleção trouxe a Copa do Mundo para o nosso continente e seria uma enorme alegria se, 100 anos depois, o Mundial voltasse para onde tudo começou: a América do Sul. Esta candidatura é de todo o continente. Por isso, eu gostaria de propor que nosso país vizinho, a Bolívia, seja parte deste sonho", declarou o presidente, pelas redes sociais.



Até o momento, o grupo sul-americano tem apenas um rival para tentar sediar a Copa. Trata-se da candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Ucrânia, este acrescentado recentemente no grupo. Novos candidatos ainda poderão aparecer nos próximos meses. A escolha acontecerá somente em 2024, no 74º Congresso da Fifa, em data ainda não definida.