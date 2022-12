Argentina vai à loucura em festa após tri da Copa do Mundo; vídeo

A espera em ver a Argentina tricampeã da Copa do Mundo acabou. E não houve espaço para outra coisa na capital do país, Buenos Aires, além da comemoração pelo título. Milhares de torcedores tomaram as ruas da cidade em euforia pelo sonho realizado, após a vitória nos pênaltis sobre a França, neste domingo (18).

Um dos lugares mais concorridos foi o Obelisco, ponto turístico que é, tradicionalmente, o principal palco de festa na cidade. Vários torcedores que estavam na Fan Fest de Palermo foram até o lugar para celebrar, após o tri ser sacramentado. Muitos se emocionaram e caíram no choro. Também teve, claro, grito de 'campeão' e as tradicionais músicas.

A festa foi proporcional ao tempo de espera pelo troféu. Os argentinos precisaram aguardar 36 anos para erguer mais uma vez a taça. Muitos deles, aliás, nem se lembravam - ou não eram nem nascidos - na conquista anterior, em 1986. Já o primeiro troféu veio em 1978.

O tricampeonato foi um alento para um país que mergulhou em uma profunda crise econômica nos últimos anos. Enquanto a torcida fazia a euforia nas ruas, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, também comemorou, nas redes sociais. Ele agradeceu aos jogadores e à comissão técnica da seleção.

“Obrigado aos jogadores e à comissão técnica. Eles são o exemplo de que não devemos desistir. Que temos um grande povo e um grande futuro”, escreveu o presidente argentino, em postagem no Twitter.

“Sempre juntos, sempre unidos. SOMOS CAMPEÕES DO MUNDO. Não tenho mais palavras. OBRIGADO, Argentina”, disse Fernández, escrevendo em letras maiúsculas, em seu perfil na rede social.

Pouco antes, o presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou a derrota dos Bleus, também no Twitter.