Argentina vence o Catar e avança às quartas da Copa América

O drama argentino acabou com um final feliz. Pelo menos por enquanto. O time de Lionel Messi e companhia bateu o Catar por 2x0, na tarde deste domingo (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, conquistou seu primeiro triunfo na Copa América, e garantiu a classificação como segundo colocado do Grupo B. Lautaro Martínez e Agüero marcaram os gols da vitória.

O adversário da Argentina nas quartas de final vai ser a Venezuela. O jogo será na próxima sexta-feira (28), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Catar se despediu do torneio com apenas um ponto conquistado.

Apesar da vitória e classificação, a Argentina não teve vida fácil contra o Catar. Para evitar o drama de ser eliminado ainda na primeira fase, o técnico Scaloni voltou a mudar a equipe e escalou Agüero ao lado de Messi e Lautaro Martínez. E foi o jogador da Inter de Milão que colocou os argentinos em vantagem.

No erro da defesa do Catar, a bola sobrou para Lautaro que mandou para as redes com apenas três minutos de jogo.

Depois do gol, a Argentina voltou a criar bons lances com Lo Celso, Agüero e Otamendi, mas sem sucesso. O Catar também apertou e levou perigo com o atacante Almoez Ali, só que também não passou disso.

Os dois times voltaram para o segundo tempo em um ritmo meio lento. Tanto que a primeira grande chance só foi criada aos 14 minutos, em lance que Agüero demorou para finalizar e acabou travado dentro da área. Minutos depois, o camisa 9 chegou batendo de primeira, mas o goleiro Al-Sheeb fez boa defesa e salvou o Catar.

De tanto insistir, Agüero chegou aos sonhado gol. Aos 36 minutos, o atacante fez boa jogada pela direita, levou a marcação e bateu na saída do goleiro asiático. Foi o suficiente para ampliar a vantagem da Argentina, dar números finais ao duelo e classificar a equipe para as quartas de final.