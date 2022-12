Argentina x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma das vagas da final da Copa do Mundo do Catar será definida nesta terça-feira (13), quando Argentina e Croácia se enfrentam no estádio Lusail. A equipe europeia chega cheia de moral após eliminar o Brasil nos pênaltis e tem em Modrić, 37 anos, seu principal maestro. A seleção sul-americana é liderada por um outro veterano. Aos 35 anos, Lionel Messi quer levar os hermanos para o topo do mundo. A Argentina chegou à semifinal após passar pela Holanda, também nos pênaltis.

Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Argentina x Croácia terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV, Globoplay e CazéTV. A partida, no estádio Lusail, começa às 16h.

Prováveis escalações:

Argentina: Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Croácia: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Pasalic, Kramaric e Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Daniele Orsato, auxiliado por Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (trio da Itália).

VAR: Massimiliano Irrati (Itália).