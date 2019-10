Argentinos garantem Manchester City nas quartas da Copa da Liga

Com gols marcados pelos argentinos Otamendi e Agüero (dois), o Manchester City obteve vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (29), em casa, ao vencer o Southampton por 3 a 1.

Em ritmo de treino, o City não encontrou nenhuma dificuldade frente ao rival, que é apenas o 18.º colocado no Campeonato Inglês. O primeiro gol não demorou para sair. Aos 20 minutos, o português Bernardo Silva cruzou da esquerda e o argentino Otamendi subiu muito para, de cabeça, abrir o placar.

O gol do artilheiro Agüero saiu ainda na primeira etapa. O argelino Mahrez tocou para Walker, que foi até a linha de fundo pela direita. O cruzamento saiu perfeito para a conclusão do atacante argentino.

No segundo tempo, o City diminuiu um pouco mais o ritmo, mas ainda assim Agüero fez o terceiro, ao surgir como um raio no meio da zaga adversária, aos 11 minutos. O gol do Southampton foi marcado por Stephens, aos 30, facilitado pelo total desinteresse do time de Guardiola na partida.

O Leicester, que marcou 9 a 0 no Southampton na última rodada do Inglês, também se classificou, ao bater o Burton, no campo do adversário, por 3 a 1. Mesmo placar que o Colchester fez no Crawley no duelo das equipes da quarta divisão inglesa.

O Everton, jogando em Liverpool, também não teve grandes problemas para eliminar o Watford, por 2 a 0, com um gol do brasileiro Richarlison no último minuto da partida.

Já o Oxford United, da terceira divisão, bateu o Sunderland, da segunda divisão, nos pênaltis (4 a 2), após empate por 1 a 1 no tempo normal.