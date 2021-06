Ariana Grande segue promovendo o seu mais recente álbum, "Positions". Nesta segunda-feira (21), a cantora divulgou a performance ao vivo da faixa "pov".

A música é uma composição de Ariana com a cantora Tayla Parx. "Esta é uma (canção) especial, eu adoro a Tayla, eu amo compor com ela, criar (algo) com ela é tão especial", contou a artista em entrevista.

A música ainda traz como compositores Mr. Franks e Oliver Frid.

Veja a performance abaixo: