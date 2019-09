Ariana Grande, Miley Cirus e Lana Del Rey lançam Don't Call Me Angel

Acantora Ariana Grande lançou nesta sexta-feira (13) Don't Call me Angel, parceria com as cantoras Miley Cirus e Lana Del Rey que é a música tema do filme As Panteras.

No clipe, que -alcançou mais de 6 milhões de views -poucas horas depois de ser lançado, as cantoras aparecem como anjas poderosas e sensuais representando as espiãs, evocando todo poder feminino que o filme traz e fazendo referência ao nome original do filme, Charlie’s Angels

A música estava sendo bastante aguardada pelos fãs das cantoras, que não sabiam o que esperar dessa colaboração tão inusitada, já que as três possuem vozes e estilos bem diferentes.

A nova versão de As Panteras chega aos cinemas em novembro e tem no elenco as atrizes Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska.

A música já está disponível em todas as plataformas de streaming.