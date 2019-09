Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey cantam juntas em clipe; veja

Uma das parcerias mais aguardadas do ano no mundo da música pop foi finalmente lançada. Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey juntaram-se para o single Don't Call Me Angel e o resultado já pode ser visto pelos fãs das artistas. A música é tema do novo filme As Panteras.

O videoclipe da canção foi divulgado nesta sexta-feira (13) e está dando o que falar na web e já rendeu mais de 6 milhões de visualizações em 9 horas. As artistas pop interpretam diferentes tipo de anjo. Miley Cyrus aparece como lutadora de boxe, Lana manuseia facas, já Ariana reproduz o padrão mais comum, vestida de branco.

A nova versão de As Panteras traz Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska e estreia em novembro nos cinemas. O trio trabalha para o misterioso Charles Townsend, dono de uma agência de segurança e investigação que se expandiu internacionalmente e que conta com as mulheres mais inteligentes, corajosas e treinadas do mundo.

Veja o videoclipe:

Franquia de sucesso no começo dos anos 2000, o filme era estrelado por Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.