Armador dos Raptors é preso nos EUA acusado de agredir a namorada

Terence Davis, armador do Toronto Raptors, equipe da NBA, foi preso, nesta terça-feira (27) à noite, em Nova York, acusado de agredir uma mulher, em incidente que teria acontecido em um apartamento em Manhattan pouco antes das 22h no horário local.

Segundo o jornal USA Today, Davis teria batido no rosto de sua namorada, de 20 anos, causando uma lesão no olho, além de quebrar a tela do celular. "Estamos cientes dos relatos e estamos buscando mais informações", escreveu o Toronto Raptors em um comunicado nas redes sociais.

Davis, de 23 anos, não relacionado no draft de 2018/2019, mas chegou à franquia canadense na temporada passada após uma boa participação na Liga de Verão.

Pelos Raptors, Davis teve média 7.5 pontos na temporada regular e de 7.2 pontos nos seis jogos que disputou pela equipe nos playoffs disputados, em Orlando, na Flórida, na bolha armada pela NBA.