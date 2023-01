Armandinho comanda duas noites de folia na Estação Rubi

O guitarrista Armandinho Macêdo comanda a folia antecipada no palco da Estação Rubi, que segue em seu projeto Verão Dançante no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. Nesta sexta (27) e também no dia 3 de fevereiro, ele fará um baile à fantasia, antecipando o que vai rolar a bordo do Fubicão do Trio Elétrico Armandinho Dodô & Osmar no carnaval.

No repertório, o público pode esperar por clássicos como Beleza Pura (Zanzibar), Momo, como Chame Gente, Chão da Praça, Vassourinhas e tantas outras. Nas duas apresentações, Armandinho será acompanhado por Yacoce Simões (teclado), Cesário Leoni (baixo) e Citnes (percussão).

Serviço - Armandinho e banda – Baile à Fantasia | sexta (27) e 3/2, às 20h30, no Wish Hotel da Bahia, Campo Grande | ingressos: R$ 120