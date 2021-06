Armandinho do Acordeon participa de solenidade de apoio à cultura em PE

Nesta segunda-feira, o governador de Pernambuco Paulo Câmara sancionou a lei do auxílio aos artistas do ciclo junino. O forrozeiro Armandinho do Acordeon, da banda Fulô de Mandacaru, foi convidado para representar os artistas destacando o papel do Movimento “Somos Forró” em Pernambuco e no Nordeste.



Armandinho destacou a importância do benefício para a classe artística. “Esse auxílio ajudará muitos artistas e diversos atores culturais que participam do ciclo junino. Nosso setor está em Lockdown desde março de 2020, e continuaremos estabelecendo o diálogo com os entes municipais, estaduais e federal para que nossas propostas sejam atendidas, e assim possamos ajudar aos artistas, grupos e demais profissionais envolvidos”, disse.



O governador pernambucano Paulo Câmara destacou a importância da valorização dos artistas e da preservação da cultura popular, destacando que além do auxílio do São João, a classe cultural terá a liberação de mais 27 milhões oriundo Lei Aldir Blanc, além de recursos estaduais previstos para o FUNCULTURA (PE).



Também participaram da cerimônia, o presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto; o secretário de Cultura, Gilberto Freyre Neto; e o secretário de Turismo e Lazer, Rodrigo Novaes, além de outros artistas convidados.