Armandinho é o convidado do Baianidades Entrevista, no Velho Espanha, domingo (15)

O projeto Baianidades Entrevista, comandado pelos jornalistas André Uzêda e João Gabriel Galdea, chega à sua quinta edição no próximo domingo (15), no bar Velho Espanha, nos Barris, tendo como entrevistado o instrumentista, cantor e compositor Armadinho Macêdo. O bate-papo, sempre descontraído e com entrada gratuita, acontece a partir das 18h.

Filho de Osmar Macêdo – que junto com Dodô e Temístocles Aragão idealizaram, há 70 anos, o trio elétrico –, Armandinho fez parte da lendária banda A Cor do Som. Todo ano, se apresenta com os irmãos Aroldo, Betinho e André para levar à avenida o Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar, um dos mais tradicionais o Carnaval de Salvador.

Na conversa, Armandinho vai relembrar histórias de Carnaval e de trio elétrico, no ano em que se comemoram as sete décadas da invenção, além de contar bastidores de festas, além de analisar o que o futuro reserva para a folia em Salvador.

Baianidades Entrevista

O projeto, que já promoveu conversas com o escritor Fernando Vita, o cantor e compositor Gerônimo, o influencer Kêu Salvador, e a ex-vereadora Léo Kret do Brasil é uma extensão da coluna Baianidades, do CORREIO, publicada nos finais de semana na versão online e, eventualmente, no jornal impresso.

O Baianidades Entrevista ocorre uma vez por mês e traz sempre personagens e personalidades que têm uma forte ligação com a arte e cultura popular da Bahia.

A proposta é discutir a baianidade em seus aspectos social, cultural e histórico, além de questões que envolvem linguagem e comportamento.