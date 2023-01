Armandinho faz o Carnaval no Estação Rubi

Armandinho Macêdo e banda comandam a festa pré-carnavalesca do projeto Estação Rubi – Verão Dançante, nesta sexta-feira (27) e também na próxima semana, às 20h30, no Estação Rubi (Wish Hotel da Bahia, Campo Grande).

Nesta segunda temporada do projeto, que será toda dançante, o Rubi abre sua pista de dança e privilegia shows com artistas que têm um repertório animado e carnavalesco.

Com seus 58 anos dedicados à música, o guitarrista Armandinho é uma referência do Carnaval da Bahia e já foi homenageado em músicas compostas por Caetano Veloso – Armandinho, e Baden Powell - Um abraço no Trio Elétrico são duas delas.

Nas duas apresentações, Armandinho - acompanhado por Yacoce Simões (teclado), Cesário Leoni (baixo) e Citnes (percussão) - irá tocar clássicos como Zanzibar, Beleza Pura, Chame Gente, Chão da Praça e Vassourinhas.

Armandinho, que completa 70 anos de idade em maio deste ano, começou a carreira musical aos 10 anos. Filho de Osmar, inventor do trio elétrico junto a Dodô, puxou um trio mirim que o pai fez especialmente para ele. Nos 1970, montou o grupo A Cor do Som ao lado dos músicos Mú Carvalho, Dadi, Ary Dias e Gustavo Schroeter. A banda foi uma das primeiras do país a unir a música regional ao rock. Hoje, é considerado um dos maiores instrumentistas do país. Armandinho já dividiu o palco com colegas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Fafá de Belém, Daniela Mercury e Ivete Sangalo.

SERVIÇO

O quê: Armandinho e banda – Baile a Fantasia

Quando: 27 de janeiro e 3 de fevereiro

Horário: 20h30 às 22h45

Onde: Wish Hotel da Bahia

Quanto: couvert artístico: R$ 120

Telefones para venda: WhatsApp: 71 9922-4545 e 9692-4546