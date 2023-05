Armandinho receberá título de Doutor Honoris Causa da Ufba nesta quarta (23)

O músico baiano Armandinho Macêdo, receberá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A cerimônia ocorrerá nesta quarta-feira (24), às 17h, no Salão Nobre da Reitoria. Tudo será transmitido no canal do Youtube da TV Ufba.

O título foi proposto pelas Escolas de Música, Direito e Faculdade de Medicina, aprovado pelo Conselho Universitário da Ufba. A honraria será entregue a Armandinho pelo reitor Paulo Miguez.

Filho de Osmar Macedo, da dupla Dodô e Osmar, que inventou o Trio Elétrico, Armandinho, é um dos grandes criadores da música da Bahia. Ele é instrumentista, cantor e compositor. Com o seu talento, o artista criou a Guitarra Baiana, instrumento elétrico que agregou uma corda mais grave ao cavaquinho original do trio, enriquecendo a música do trio.

Carreira

Tendo aprendido a tocar bandolim com seu pai, Armandinho, ainda menino, formou o grupo de frevo Trio Elétrico Mirim, em 1962, e, em 1967, a banda de rock Hell's Angels. Em 1969, apresentou-se no programa "A grande chance", da TV Tupi, apresentado por Flávio Cavalcanti.

Classificou-se em 1º lugar na fase eliminatória, e foi convidado a morar com Jacó do Bandolim, grande mestre do Choro. Com base no choro, frevo e no rock, Armandinho formou o conjunto A Cor do Som, que inicialmente serviu de banda de apoio a Moraes Moreira.

Moraes, por sua vez, começou a participar do Trio Elétrico e a compor letras para os frevos de Osmar. O Trio continua até hoje, com composições de Armandinho e de seus irmãos Haroldo, Betinho e André. Ainda na década de 1980, Armando desenvolveu a Guitarra Baiana.

Paralelamente, ele seguiu carreira solo, dando continuidade a seu trabalho instrumental, voltado para o choro e outros gêneros, gravando e se apresentando ao lado de músicos como Raphael Rabello, Paulo Moura, Época de Ouro, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Caetano Veloso, Yamandú Costa, entre outros, com sucesso nacional e internacional.