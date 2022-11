Armas de fogo, munições e drogas são aprendidas durante ações policiais na Bahia

Cinco armas de fogo e um simulacro, além de munições, drogas e outros materiais, foram apreendidos em menos de 12 horas pela Polícia Militar na Bahia. Ações ostensivas contra criminalidade ocorreram na capital, interior e Região Metropolitana de Salvador.

Em Feira de Santana, equipes da Rondesp Leste apreenderam uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo, carregador e munições do mesmo calibre. Nas ações distintas, três homens foram conduzidos para a Central de Flagrante da cidade.

Para o comandante da Rondesp Leste, major Fernando Cardoso, esse trabalho é importante na prevenção e redução de crimes.



Já no município de Andorinha, guarnições do 6° Batalhão da Polícia Militar (BPM), em rondas no bairro de Vila Peixe, flagraram um homem com um revólver calibre 32 com numeração suprimida. O suspeito e o material foram levados para a Delegacia Territorial (DT) da cidade.

Na RMS, PMs da 22ª CIPM alcançaram três criminosos, na Lagoa Azul, em Simões Filho. Com os criminosos foram apreendidos uma arma de fogo calibre 32 e porções de drogas. O trio e os materiais foram apresentados na 22ª DT.

Por fim, em Salvador, equipes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato), realizavam rondas na ‘Travessa União’, quando traficantes atacaram os militares. Um criminoso acabou atingido e não resistiu.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, munições, 70 porções de drogas e embalagens para entorpecentes. O caso foi registrado na Corregedoria da PM