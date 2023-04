Arquibancada da Fonte Nova terá mudanças para duelo com Botafogo

Os sócios do Bahia que possuem a modalidade 'Acesso Garantido' terão uma mudança importante em seus planos de assinatura partir do jogo contra o Botafogo, que acontece nesta segunda-feira (24) pela 2ª rodada do Brasileirão. Isso porque o clube já havia anunciado que, a partir da disputa da Série A, as arquibancadas da Fonte Nova passariam por algumas alterações. O setor Cadeira (inferior, intermediário e superior) será dividido em duas partes, que agora ficarão separadas e sem possibilidade de deslocamento interno.

Antes, um único ingresso dava acesso aos setores norte e leste do estádio. Agora, os novos setores serão chamados de Cadeira Norte e Cadeira Leste, cada um deles com os três níveis de arquibancadas da Fonte Nova. O Sócio Acesso Garantido terá até às 22h deste sábado (22) para regularizar a situação de sua carteirinha de acesso para poder frequentar o jogo na segunda-feira. Antes de fazer a troca o associado já deve ter escolhido se quer ficar no setor leste ou norte.

A retirada da nova carteira é exclusiva para sócios Bahia da Massa e Cadeira, que foram os planos que sofreram essa divisão de dois novos setores. No piso L2 do Shopping Bela Vista, os torcedores devem ir até stand do clube devolver a antiga carteira e retirar a nova. A ação funciona das 9h às 22h.

Para acessar mais detalhes e tirar dúvidas sobre o processo de troca da carteirinha, basta acessar a publicação no site oficial do Bahia clicando aqui.

O clube informou que, além da impossibilidade de transitar entre os dois setores dentro do estádios, as entradas serão separadas. A Cadeira Leste nos anéis inferior e intermediário terá entrada pelo Dique do Tororó (Acesso Sul), como já acontece normalmente. Já a Cadeira Leste no anel superior, o chamado Super Leste, ficará com a entrada no Estacionamento EDG.

Para os sócios que escolherem a Cadeira Norte, a entrada dos anéis inferior e intermediário será através da Ladeira da Fonte das Pedras (Acesso Norte). O Super Norte, que é o anel superior, entrará pela Estátua de Pelé, que fica no topo da Ladeira da Fonte.