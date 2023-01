Arquidiocese de Salvador reabre espaço voltado para acolher acompanhantes de pacientes em tratamento

Nesta segunda-feira (9), a Arquidiocese de Salvador, através da Ação Social Arquidiocesana (ASA), reabriu a Casa de Acolhimento Nazaré, que tem como objetivo acolher pessoas do interior baiano, que estejam acompanhando pacientes internados em hospitais públicos da capital baiana e não tenham onde ficar durante o período do tratamento. Conduzido pelo bispo auxiliar da Sé Primacial do Brasil e referencial da ASA, Dom Valter Magno de Carvalho, o evento de reabertura teve início às 17h.

Localizado à Ladeira de Nazaré, no bairro Nazaré, o espaço, que antes pertencia às Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, conta com 36 leitos. Os acolhidos receberão, diariamente, seis refeições gratuitas. Para Dom Valter Magno, a obra resgata uma iniciativa bonita do passado.

"Ao longo do tempo, esta casa serviu para ajudar a estas pessoas [acompanhantes de pacientes]. Por diversas razões, ela ficou algum tempo fechada, e agora a Ação Social Arquidiocesana assume esta obra para voltar a acolher estes nossos irmãos e irmãs que tanto precisam. Eu vejo esta iniciativa como sinal da graça de Deus”, afirmou.

Para que a acolhida seja possível, os acompanhantes devem procurar o serviço de assistência social do hospital da rede pública no qual o paciente acompanhado esteja internado. Segundo a gerente de Serviço Social da ASA, Sandra Teles, a ação social já visitou alguns hospitais públicos, mas agora os papéis devem ser invertidos. "A partir de agora, serão os assistentes sociais destes hospitais que deverão entrar em contato conosco, e, se houver vagas, nós vamos acolher essas pessoas”, esclareceu Sandra.

Dom Valter Magno durante reabertura da Casa de Acolhimento Nazaré (Foto: Sara Gomes/Arquidiocese de Salvador) (Foto: Sara Gomes/Arquidiocese de Salvador) Dormitórios da Casa de Acolhimento Nazaré (Foto: Sara Gomes/Arquidiocese de Salvador)

Ao serem devidamente cadastrados pelas assistentes sociais dos hospitais públicos de Salvador, os acompanhantes serão enviados para a Casa de Acolhimento Nazaré, podendo permanecer o tempo máximo de 15 dias. No entanto, cada caso será analisado de acordo com a necessidade do acolhido. O local dispõe de quartos com camas e beliches, além de instalações hidrossanitárias comuns. Serão fornecidos materiais de higiene pessoal, roupa de cama e banho limpas e higienizadas.

Presidente executivo da ASA, o cônego José Carlos Santos Silva, destacou que a ASA acolherá os mais pobres, sobretudo aqueles vindos do interior. Ainda, pediu apoio da sociedade e do comércio com doações, com o intuito de que o trabalho possa prosperar.

Ex-funcionária da Casa de Acolhimento Nazaré, Maria Valéria da Silva da Paixão estava na expectativa pela reabertura do local em que, agora, será governanta. Ela conta que, se depender dela, não faltará casa cheia e carinho. “A minha expectativa é a de acolher as pessoas que realmente necessitem. Estaremos aqui para acolher a todos, com muito amor, para darmos um pouco de paz e de carinho. Estou muito ansiosa para ver essa casa cheia”, frisou.