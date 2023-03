Arquiteta baiana Cristina Calumby participará de eventos em São Paulo e Dubai

Foto: Reprodução

Os meses de março e abril serão bem movimentados para Cristina Calumby. Uma das arquitetas mais renomadas da Bahia, ela segue para uma temporada de atualizações profissionais na próxima semana. Na terça-feira (14), embarca para São Paulo, onde vai conferir os lançamentos da Expo Revestir, maior feira de acabamentos e revestimentos do Brasil e da América Latina.

Na programação consta ainda um evento na DW, Semana de Design da capital paulista, a convite da Florense, marca da qual seu escritório mantém uma longa parceria. Cristina participará ainda de outras exposições disputadas, como a do designer Jader Almeida, que vai apresentar novidades em mobiliário e iluminação. “É muito interessante estar nestes eventos para nos atualizarmos, conhecermos as novidades, as possibilidades de usos nos projetos dos clientes. É uma reciclagem muito grande".

Em 26 de abril, a arquiteta segue com um grupo 15 profissionais para Dubai. A viagem de dez dias é uma premiação oferecida pelo Núcleo de Decoração da Bahia (NDB). “Desde que o Núcleo foi criado, há 25 anos, sempre sou premiada e me sinto especialmente feliz. Depois de tantos anos de trabalho, ter esse reconhecimento, uma clientela grande e estar com o escritório ativo é gratificante”, destaca em entrevista ao Alô Alô Bahia.

