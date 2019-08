Arquiteto e urbanista Isaias de Carvalho Santos Neto, lança livro nesta quinta (8)

No livro Salvador em Branco e Preto, o arquiteto e urbanista baiano Isaias de Carvalho Santos Neto traz à tona memórias de uma Salvador em constante transformação. O trabalho, que será lançado quinta (8), no Museu de Arte Sacra da Bahia, às 19h, reúne 65 desenhos com base em fotografias antigas e reproduzidas em nanquim, na técnica chamada pontilhismo.

Lançado pela Edufba (R$ 100, 231 páginas), a publicação reúne imagens de diferentes paisagens de Salvador, além de textos de vários autores que revelam curiosidades e informações pouco conhecidas sobre a capital. Isaías explica que escolheu o nanquim devido a sua proximidade com a fotografia. “O que eu quero é que, quando as pessoas observarem, evoquem algo das suas vidas”, explica.

A ideia para o livro surgiu depois que Isaias decidiu decorar uma parede completamente branca com alguns dos seus desenhos e amigos comentaram que ele precisava mostrá-los a mais pessoas através de um livro. “Eu não vou fazer um livro de reprodução, não é isso que eu quero. Eu quero contar uma história”, diz Isaías, que dividiu o trabalho em 11 paisagens.

Entre as paisagens escolhidas estão o Dique do Tororó, o Farol da Barra, a Praça da Sé, o Elevador Lacerda, a Rampa do Mercado e as diferentes praias da cidade.

Além do livro, os desenhos poderão ser vistos na exposição de mesmo nome, que segue em cartaz no Museu de Arte Sacra, até 8 de setembro. Tanto o lançamento quanto a mostra integram a programação comemorativa pelos 60 anos do museu, inaugurado em 10 de agosto de 1959, no antigo convento de Santa Tereza.

Serviço

O quê: Lançamento do livro Salvador em Branco e Preto

Onde: Museu de Arte Sacra (Rua do Sodré, nº 276, Dois de Julho, Centro)

Quando: Livro: lançamento quinta, dia 8 de agosto, às 19h, em evento para convidados

Exposição: abertura sexta, dia 9 de agosto. Visitação até 9 de setembro, de segunda a sexta, das 11h30 às 17h30.

Ingresso: Visitação gratuita