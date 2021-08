Arquivo Afro Fotográfico realiza exposição e roda de conversa no Malembe 

O Zumvi – Arquivo Afro Fotográfico, que registra a cerca de 30 anos as manifestações do movimento negro e o cotidiano dos afrodescendentes em diversas temáticas, realiza a exposição Memórias de Resistências Negras, no bar Malembe, na Ladeira do Carmo. As imagens ficam expostas até este sábado (28), quando o Zumvi fecha a exposição com uma roda de conversa com o fotógrafo e fundador Lázaro Roberto, a partir das 18h.



Na roda, Lázaro, o “Lente Negra”, vai contar sua história com a fotografia e o trabalho para preservar o acervo. Também haverá participação do fotógrafo Hugo Martins. Além de fotógrafo, Lázaro é arte educador e militante de movimento negro. Fundador e coordenador do Zumvi Arquivo Fotográfico, entidade criada em 1990 como associação de fotógrafos afrodescendentes comprometidos com o registro das atividades culturais, políticas e produção de imagens da cultura afro-brasileira.



Ainda será possível conferir as 20 imagens da exposição Memórias de Resistências Negras, que conta com temas de importantes momentos da história e trajetórias do movimento negro: Militantes Falecidos do MNU, Nelson Mandela na Bahia, Política de Ações Afirmativas, Grupo de Mulheres MNU, Manifestação Contra Intolerância, Quilombo Rio das Rãs, Marcha Contra o Genocídio do Povo Negro e Três Grandes Pautas. Ainda é possível acompanhar a exposição na integra de forma virtual no site www.zumvi.com.br O acervo, nos cerca de 30 anos, recebeu muitas colaborações, como a do poeta e militante Jonatas Conceição da Silva, que doou todo seu acervo, composto de 1.618 fotogramas, em P&B, e colorido, em 2006, pouco antes de sua morte.Em 2020, o Zumví recebeu uma doação de arquivos, no campo do audiovisual e do cinema negro. Parte do acervo do cineclubista e militante Luiz Orlando, falecido em 2006, foi doado pela sua família, que se encontra em dois meios: o físico, com cerca de 8.273 laudas, são fotografias, documentos, cartazes, xerox, cadernetas, entre outros; e o digital, 8.273 documentos de caráter diversos, como jornais e impressos.No começo do ano, o Zumvi lançou o Vídeo Mapping - Memórias Negras Projetadas: Viva Mandela! com fotografias históricas e inéditas da visita de Nelson Mandela e a sua esposa Winnie Mandela em Salvador. Veja.O que: Exposição Memórias de Resistências NegrasQuando: Até 28 de agostoRoda de conversa: 28 de agosto, 18hExposição online: www.zumvi.com.br/