Arraiá da Lore anima o público infantil no Pelourinho

Muita gritaria, música e dança tomaram conta do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, nesta tarde de sexta-feira (21).

Crianças acompanhadas dos pais e muitos adolescentes se juntaram em frente ao palco montado no Cruzeiro de São Francisco para acompanhar o Arraiá da Lore, mais uma atração da Sala de Reboco, do São João no Pelô.

A dançarina Lore Improta, que tem um projeto para crianças chamado O Fantástico Mundo da Lore, adaptou o seu show para o São João. Com músicas autorais, muito pagode baiano, funk e claro, forró, Lore se apresentou sob gritos e muito traque de massa.

O Fantástico Mundo da Lore é um projeto que iniciou no final de 2018 e foge completamente do público que a dançarina costumava alcançar. Voltado completamente para as crianças, tem duração de duas horas e um repertório que faz qualquer pequeno dançar.

Para a artista, é incrível ver a aceitação do público com esse projeto. Ela revelou que no começo era bastante tenso por não imaginar como seria a reação dos pais e das próprias crianças, mas que agora está cada dia mais segura. “Falei ‘ai meu deus, será que os pais vão levar as crianças?' ”, revela

No palco, Lore estava acompanhada de dançarinos vestidos de cangaceiro. Ela chamou algumas crianças da plateia para acompanhar eles nas coreografias. A primeira que subiu ao palco fez questão de demonstrar seu amor falando um, ‘eu te amo’, que derreteu o coração de todos presentes. Lore interagiu com o público e dançou ao som de músicas como Baby Shark, Jennifer e Forrózinho Bom, sua nova música.

A animação do público não era só infantil, afinal os pais também estavam curtindo o show. Claudia Regina, 41 anos, mãe de Sofia, de 7, foi uma das mães que estavam bastante animadas. Vendo a animação da filha, que foi uma das escolhidas para subir ao palco, ela contou que mudou toda a programação do dia só para a filha ver Lore Improta, mas que se divertiu bastante. “Foi uma tarde gostosa e bastante divertida”, conta.

Sofia demonstrando já estar cansada, mas ainda assim bem animada, depois de dançar e gritar bastante durante o show, fez questão de dizer o que achou e falou que segue a artista no Instagram e Youtube.

No sábado (22), às 15h, o Arraiá da Lore volta a animar o público infantil no Cruzeiro de São Francisco.

*Com orientação do editor Roberto Midlej