Arraiá do Beijo: 2º Edição do Entre Brasas Festival será neste domingo

Neste domingo (18) acontece a segunda edição do Entre Brasas Festival, marcada para o MinduBar em Lauro de Freitas. Desta vez, o tema do evento será o Arraiá do Beijo. A festa terá oito estações de churrasco além de muita cerveja. A entrada é gratuita.

Entre as estações presentes, destacam-se a costela fogo de chão, o cupim no varal, a costelinha BBQ, o salmão pranchado, o hambúrguer nbs, o arroz carreteiro, a linguiça defumada e o tradicional pão de alho, acompanhados por diferentes e exclusivos complementos preparados especialmente para a ocasião, como o Ceviche tropical vegetariano.

Para garantir a excelência gastronômica do evento, um time de assadores renomados foi selecionado para comandar as estações. Diogo Monteiro, Karol Mozer, André Henrique, Ícaro Daltro e Neto Cbx liderarão a equipe, sob a curadoria da chef Emanuele Nascimento.

Além do churrasco, a festa terá shows ao vivo das bandas Trio Puro Malte e Surf Riders.

Nesta edição, a barraca do beijo será um dos grandes destaques do festival, trazendo diversão e romantismo ao Arraiá do Beijo. Os visitantes poderão se divertir e, quem sabe, encontrar um amor de festa entre os beijos trocados na barraca temática.

O Entre Brasas Festival também terá uma ação social, o "Carreteiro Solidário", em parceria com a Caravana do Bem. A cada arroz carreteiro vendido, outro prato igual será doado.

Serviço:

2º Edição do Entre Brasas Festival - Arraiá do Beijo

Com as bandas: FORRÓ com o TRIO PURO MALTE

Local: MinduBar (Lauro de Freitas)

Domingo 18 de junho

A partir das 13h

Entrada: Gratuíta