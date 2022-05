Arraiá do Bela traz para capital a tradição do São João do interior

O mês de junho é sagrado para o nordestino. É o mês dos festejos juninos. Santo Antônio, São João e São Pedro ditam as celebrações. No interior, as ruas e praças são enfeitadas, o ritmo de forró toma conta da praça, o licor e o quentão trazem o cheirinho típico da época e a comida é farta na mesa. Amendoim, milho, canjica, bolo, munguzá, nenhum desses pratos podem faltar. E é esse São João do interior que o Shopping Bela Vista vai trazer para a capital. A 8° edição do Arraiá do Bela vai resgatar a tradição e a alegria da festa junina de 27 de maio ao dia 26 de junho. A Praça Central (Piso L1) se transformará em uma verdadeira quermesse com parque de diversões, muitas brincadeiras, barraquinhas de comidas e bebidas típicas comercializadas pela Deli&Cia e, claro, muito forró para animar o seu São João.

Um cenário junino típico do interior, com roda gigante, touro mecânico e outras brincadeiras irão complementar o palco do Arraiá do Bela, que terá a sua primeira apresentação com a Banda Kart Love, na sexta (27), às 18h. Todos os dias, artistas da região vão animar o público com muito forró, sempre às 18h. Entre os confirmados na programação estão Dan Valente, Forró do Tico, Seu Maxixe, Zeca di Zefa, Bruninho do Acordeon, Alcimar Monteiro, Flor Serena e Edd Bala. Além disso, o Bela receberá concurso de quadrilhas e apresentação de trios nordestinos.

“Desde o nosso primeiro ano, o Arraiá do Bela foi um sucesso e virou tradição. O Shopping Bela Vista sempre valorizou a cultura popular e o São João vem pra reforçar nossas origens. O público já espera a programação pra vir curtir a festa e trazer a família pra dançar um forró, brincar e saborear as comidas típicas. E este é um ano especial porque, além de marcar o retorno das interações possibilitando promovermos uma festa maior, daremos início às comemorações pelo aniversário de 10 anos do Shopping Bela Vista que terá início logo após o Arraiá do Bela e se estenderá até o final do mês de julho”, conta o gerente de marketing, Ticiano Cortizo.

E uma parceria inédita marcará presença neste ano. É o programa Buxixo da Rádio Piatã. Todas as terças e quintas, o programa será transmitido ao vivo, direto da praça do Arraiá do Bela, levando muita animação e forró para quem preferir ficar em casa.

SERVIÇO: Arraiá do Bela, de 27 de maio a 26 de junho | Local: Praça Central (Piso L1) do Shopping Bela Vista | Todos os dias às 18h,

Entrada gratuita.