Arraiá do Gil acontece no Dia de Santo Antônio

No ano passado Gilberto Gil comemorou seu 78 anos com uma live emocionante no dia 26 de junho. Este ano, o artista antecipa a festa para este domingo (13), Dia de Santo Antônio, quando se apresenta, direto da Cidade das Artes, no Rio, acompanhado de uma banda, a partir das 18h.

Devidamente vacinado, Gil reafirma sua paixão pelas festas juninas no show que será transmitido pelo Globoplay (com sinal aberto) e Mutishow e tem direção de LP Simonetti. E vai caprichar em canções que celebram o xote e o forró como Esperando na Janela, Asa Branca e Eu Só Quero um Xodó.

A live marca a chegada em todas as plataformas do trabalho de Gil, “São João em Araras ao Vivo”. “Mais uma festa de São João feita do jeito que a gente pode fazer. Faça a sua também”, comenta Gil, que estará acompanhado de Bem Gil (guitarras), Jose Gil (percussão), Nara Gil (vocal), Jorginho Gomes (zabumba) e Mestrinho (sanfona).





Romantismo MPB e arrastapé

1. Diogo Nogueira realiza neste sábado (12), a partir das 19 h, a Live dos Namorados – Clássicos Cabaré, transmitida diretamente do palco do Theatro Municipal de Niterói. A apresentação poderá ser presenciada por 50 pessoas ou por quem estiver em casa, no YouTube e nos canais de Diogo e do teatro. Neste show especial, Diogo estará acompanhado dos músicos Rogério Caetano (violão de 7 cordas) e Rafael dos Anjos (violão de 6 cordas) e vai cantar algumas das mais emblemáticas músicas do cancioneiro popular brasileiro. O repertório traz um passeio por canções brasileiras, contemporâneas, históricas e modernas, de João Nogueira a Lulu Santos, passando por Pixinguinha e Chitãozinho e Xororó.

2. Pato Fu - No sábado (12/6), às 21h30, a banda Pato Fu faz um show especial na plataforma #CulturaEmCasa, em formato intimista. Fernanda Takai e John Ulhoa Prestes já estão em clima de celebração dos 30 anos, em 2022 e tocarão ao menos uma canção de cada álbum autoral já lançado. O repertório contará com canções muito queridas dos fãs, entre elas Sobre o Tempo e Canção Pra Você Viver Mais.

3. Arraiá da Mariana - A cantora e compositora Mariana Aydar apresenta o show Arraial da Mariana neste domingo (13), às 19h, na plataforma #EmCasaComSesc. Acompanhada pelo quarteto formado pelos músicos Cosme Vieira (acordeon), Feeh Silva (zabumba), Elton Moraes (triângulo) e Léo Rodrigues (percussão). A artista mostra uma mistura de ritmos nordestinos e clássicos como Pagode Russo (Luiz Gonzaga), Frevo Mulher (Zé Ramalho) e Pedras que Cantam (Dominguinhos e Fausto Nilo), encerrando o final de semana do projeto.