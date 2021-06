"Arraiá do Rei": Zelito Miranda realizará Live de São João

Nem chuva fina, nem rojão. Este ano, Zelito Miranda fará mais um ano do Arraiá do Rei para comemorar o São João com forró dentro de casa. O cantor, que realizou a primeira edição do Arraiá do Rei de Santo Antônio ano passado, convida os forrozeiros de plantão para dançar na noite de São João, por meio da Live Arraiá do Rei no canal do YouTube Zelito Miranda Oficial.

O evento acontece no dia 23 de junho, ás 20h, com a participação virtual de Santana o Cantador, Tom Dantas e da dupla sergipana Antônio Rogerio e Chico Queiroga.



“Continuo confiante que em 2022 a comemoração do São João será tripla, pois irá comemorar o ano de 2020, 2021 e 2022, então se preparem para dançar muito forró temperado que virão em um álbum novinho só com forró inédito para aquecer ainda mais esse que será um grande momento”, diz o forrozeiro.

Serviço:

Live Arraiá do Rei Noite de São João com Zelito Miranda

Data: 23 de junho

Horário: 20h

Local: Canal de Zelito Miranda Oficial no Youtube

Convidados: Santana o Cantador, Tom Dantas e da dupla sergipana Antônio Rogerio e Chico Queiroga