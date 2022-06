Arraiá na Capitá: shows em Paripe, no Pelourinho e no Parque de Exposições

Pode até parecer que todo mundo vai viajar e que São João em Salvador não tem a menor graça. Mas a capital, além de toda tradição forrozeira, tem este ano uma programação para agradar diferentes públicos e não deixar ninguém suspirando pelos cantos. Os palcos principais do arraiá na capital são o Pelourinho e seus entornos, o Parque de Exposições e a Praça da Revolução, em Paripe. Nos três locais, os shows começam nesta quinta-feira (23)

Para quem está procurando uma programação mais tranquila, com espaço para passear e sem muito compromisso com shows, a pedida é o Centro Histórico. Por lá, as performances variadas acontecem do Santo Antônio à Cruz Caída, passando pelo Largo e todas as praças do Pelourinho. E começam às 10h, até domingo (26).

Em Paripe, a festa acontece hoje (23) e amanhã (24), com shows a partir das 20h30. As atrações da largada são Michel Teló, a banda Toque Dez e a cantora Emily Rodrigues. Amanhã, tem Pablo, Os Barões da Pisadinha e Pedro Libe.

Novidade deste ano, o Parque de Exposições oferece uma programação com cara de festival, misturando artistas bombados como João Gomes e Juliette à artistas tradicionais, como Fagner e Elba Ramalho. Hoje, a partir das 20h30, tem Norberto Curvêllo, Thiago Brava, Dona Maria, Predador, Claudia Leitte, Harmonia do Samba, Kleo Dibah e Devinho Novaes.