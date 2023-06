Arraiá solidário: Apae promove festa junina com associados para arrecadar doações

O Centro Educacional e Pedagógico da Apae Salvador (Ceduc) se converteu em uma verdadeira quadra junina na manhã desta sexta-feira (16). Por lá, além das comidas típicas, roupas quadriculadas e muito forró, o que se viu foi um verdadeiro festival de sorrisos das crianças e dos responsáveis que frequentam a instituição.

O Arraiá Solidário, que tem a intenção de arrecadar doações para famílias atendidas pela Apae, serviu também para fazer os beneficiados ficarem que nem 'pinto no lixo'. Patrícia Cardoso, 43 anos, é mãe de Silas Cardoso, 6, e dançou com um pimpolho na festa. Ao falar do evento, não conseguiu conter o entusiasmo.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

"Foi uma delícia! Ele ficou em êxtase, né?! Dançou sem parar e eu confesso que me animei junto. A Apae é uma casa para nós, um lugar de acolhimento. E ver Silas nesse lugar bem à vontade ao lado dos colegas e em clima junino foi muito gostoso", conta Patrícia, sem segurar o riso de alegria.

Silas dançando no colo de Patrícia (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Ela conta ainda que, durante o evento, não parou de chegar doações, cumprindo o objetivo da festa. O que não parou também foi pézinho da Kamilly Rodrigues, 7, que gostou tanto do Arraiá Solidário que não queria nem deixar o Ceduc, segundo Selandia Rodrigues, 45, sua mãe.

"Deu foi trabalho para tirar ela daqui. Se tivesse forró o dia inteiro e pudesse, ela ia ficar lá participando das danças, da quadrilha. Foi maravilhosa essa festa, deixou a gente muito feliz porque o sorriso dela não saía do rosto. Dançou e se divertiu de uma forma linda", fala Selandia.

O festejo ainda contou com apresentação da quadrilha de idosos das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Derval Evangelista, presidente da Apae Salvador, destacou que a ação foi efetiva em dois pontos: trazer inclusão aos festejos e incentivar doações em um período que costuma ser difícil.

"Nesse periodo de festas e férias, a nossa arrecadação tende a diminuir. O Arraiá Solidário é uma ação que promove a inclusão das pessoas com deficiência intelectual atendidas pela Apae e ainda um convite para a sociedadde ajudar a Instituição, aproveitando os festejos juninos para arrecadar doações", afirma.

Festa também serviu para arrecadar doações (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Quem quiser ajudar, ainda está em tempo porque a abertura da Apae para doações é contínua. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta feira na sede da Instituição, na Rua Rio Grande do Sul, N° 545, no bairro da Pituba, durante todo o ano.

Alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis adulto e infantil, leite em pó ou doações financeiras pelo PIX: apae@apaesalvador.org.br, mais informações também no site da Apae: www.apaesalvador.org.br