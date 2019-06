Arrasta-pé no Teatro Rubi

O Café-Teatro Rubi também entra no clima junino. O espaço promove entre hoje e amanhã o Festival de Forró, que recebe o cantor e compositor Zelito Miranda e o grupo Paroano Sai Milhó.



O cantor Zelito Miranda está chamando o festival de baile junino pela característica do lugar. Para o repertorio de mais ou menos duas horas, Zelito está preparando um show especial com músicas de compositores diversos e algumas autorais. O cantor vai levar a banda completa e fazer um show como se fosse na rua. “O show é um especial montado para o teatro. Um grande baile junino para as pessoas se divertirem”, diz o artista.

Zelito Miranda também vai estar no Forró do Batom, amanhã, em Lauro de Freitas e domingo (9) fazendo a última edição do projeto Forró no Parque, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, tendi entre os convidados o afro Olodum, a cantora Sarajane.

No sábado, o Rubi recebe o grupo Paroano Sai Milhó, que dessa vez abandona suas costumeiras fantasias de palhaços e se caracterizam especialmente para a época junina, apresentando seu forró “paroanizado”. No repertorio o grupo traz o baião, o xote e as marchas juninas de Luiz Gonzaga, além das músicas de Riachão e Gilberto Gil.

Serviço:

O quê: Festival de Forró

Atrações: Sexta - Zelito Miranda

Sábado - Paroano Sai Milhó

Quando: 7 e 8 de junho (sexta e sábado), às 20h30

Onde: Café-Teatro Rubi (Campo Grande)

Couver artístico: R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado)