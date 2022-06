Arrasta-pé original: roteiro de quem não abre mão do xote e do baião

Finalmente. Olha o triângulo, a sanfona, a zabumba: é verdade! Depois de 730 dias, ninguém vai mais passar vontade de pegar o caminho da roça e colar com seu benzinho. Pode ser numa de sala de reboco, no coreto de praça ou no arrasta-pé à luz da lua, todo tempo que houver é pouco para matar essa saudade danada das festas juninas tradicionais e do autêntico pé de serra.

De volta aos braços dos festejos juninos, o engenheiro sanitarista e ambiental Gustavo Andrade, 30 anos, é desses que só quer e só pensa no São João.

“Tem espaço para todo mundo, mas eu sou do São João raiz, prefiro esse momento mais acalourado. Sou um apaixonado. É uma festa que tem essa proximidade que eu gosto”, conta.

E Gustavo já tem destino: o nome dele é Mucugê, município da Chapada Diamantina. “Sou muito suspeito para falar e realmente estou bem ansioso. Mucugê é cidade que tem um São João mais tradicional. Fogueiras na rua, criançada pulando, barracas de bebida, o forró pé de serra, um arrasta-pé, o calor humano. É a cara da Bahia e a gente precisa manter”.

E tem história de São João das antigas que só aumenta essa vontade de se jogar num forrozinho? Ô se tem: “Lembrança boa é o que não falta. Na época de faculdade, eu mais um grupo de amigos fomos para um São João em Berimbau, perto de Feira. Paramos em uma banquinha de rua e compramos 25 garrafas para durar o São João inteiro. No final da noite, o licor tinha acabado no mesmo dia. Resultado: caiu um pé d’água ao som de Elba Ramalho e curtimos a noite inteira. Todos sãos, salvos e intactos para a próxima”.

A prosa até aqui está boa, mas para manter a tradição desse São João que todo mundo gosta, o sanfoneiro, cantor e compositor Targino Gondim dá o recado: é preciso protagonizar a presença da sanfona nos palcos pelo interior do Nordeste afora. É essa a estrela que deve brilhar.

“Isso é unânime no meio da gente, entre os meus irmãos de sanfona, forrozeiros e forrozeiras. O São João tradicional está perdendo cada vez mais espaço nas festas juninas porque os governantes não estão priorizando a sanfona e todo mundo que preza ela como instrumento. Se quer gastar uma grana grande, que gaste com artistas que realmente tenham engajamento com o instrumento, que carregam a sanfona no trabalho e essa verdade nossa”, defende.

Se Targino falou, está falado. O que dá para dizer agora é que Mucugê é só um dos caminhos que provam para qualquer um que antes do piseiro e forró eletrônico, veio o pé de serra, o xaxado e o baião. Chegue pra cá, que a gente vai mostrar seis municípios onde o fole ainda ronca bonito, gostoso e alvoroçado.





SEIS CAMINHOS PARA APROVEITAR O SÃO JOÃO AUTÊNTICO

1. Mucugê

@visite.mucuge

A cidade vem com um pacote completo: dá para curtir a natureza de dia e o forrózinho à noite. “Temos o ano todo para ouvir pisadinha e outros ritmos musicais em alta, mas São João em Mucugê é a ocasião que todos esperam para dançar forró agarradinho, curtir o friozinho típico daqui, tomar quentão, licor, vinho, comer milho assado, cozido e todas as deliciosas comidas típicas desta época. Não dá para mudar isso. É nossa cultura, nossas tradições e temos que cultivá-las”, afirma a secretária de Cultura e Turismo Fabiana Profeta.

Distância: 470 km de Salvador

Dias de festa: de 23 a 26 de junho

Atrações: A prefeitura ainda não fechou a grade completa de atrações pois algumas negociações estão sendo feitas. Porém, a cidade garante que quem for para Mucugê pode esperar muito forró pé de serra.

E tem mais: Entre os atrativos turísticos com nível de esforço de médio a leve para sobrar energia para curtir a festa está o Parque Municipal, Cachoeira das Andorinhas, Cachoeira do Tiburtino, Cachoeira do Funil, Cachoeira da Moça Loira.

*

2. Lençóis

@prefeituralencois.ba

Ainda na Chapada Diamantina, Lençóis é mais um destino que promete um arrasta-pé para ninguém colocar defeito. Serão oito dias de festa, como ressalta a diretora de Turismo da cidade, Aracely Dourado. “A conexão entre a natureza e a cultura tradicional de um São João tranquilo, charmoso e com muita alegria é o nosso grande diferencial. Iremos honrar as tradições, com muito forro pé de serra, com atrações de renome e artistas locais, quadrilhas de bairros e das escolas e muitas brincadeiras, como: quebra pote, casamento na roça, pau de sebo e pau de fitas”.

Distância: 417 km de Salvador

Dias de festa: As comemorações começam com os festejos de Santo Antônio, no dia 13 de junho, e seguem até o dia 26 de junho.

Atrações: Adelmário Coelho, Flávio José, Chambinho do Acordeon, Zelito Miranda, Flor Serena, Estakazero e Dorgival Dantas são algumas das atrações já confirmadas.

E tem mais: Em Lençóis, o turista forrozeiro vai ter a oportunidade de conhecer lugares como a Cachoeira do Mosquito, o Poço do Diabo, a Cachoeira do Sossego, a Gruta da Fumaça e o Ribeirão do Meio.

*

3. Ibicoara

@visitibicoara

O município de Ibicoara, outro na Chapada, vai retomar esse ano o Arraiá do Barro Branco priorizando uma festa com mais significado e resgate histórico. É o que adianta o secretário de Turismo Luã Sampaio. “Cada vez mais, o turista está à procura das festas tradicionais que valorizam a cultura e que fortalecem as relações entre as pessoas, suas origens e seus antepassados. O São João de Ibicoara vai trazer o bom e velho forró pé-de-serra e uma festa focada nas suas raízes e na sua pluralidade cultural”.

Distância: 530 km de Salvador

Dias de festa: 23, 24 e 25 de junho

Atrações: Forrozão da Antigas, Edu e Maraial, Coração Cigano, Raimundinho do Acordeom, Painel de Controle, Viny Brasil, Cacau com Leite, França ex-Mastruz.

E tem mais: É em Ibicoara que fica a Cachoeira do Buracão, uma das mais visitadas da Chapada, além da Fumacinha e Licuri.

*

4. Nova Redenção

@prefnovaredencao

Durante os dias de São João, o visitante vai encontrar toda a animação das bandeirolas espalhadas pelas ruas, quadrilhas, grupos folclóricos e até ser testemunha de casamento da roça. “Manter a tradição do forró de pé de serra é preservar a cultura popular e as tradições nordestinas, cantadas e zeladas por Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro”, destaca Ivan Soares, secretário de governo de Nova Redenção.

Distância: 410 km de Salvador

Dias de festa: 23 e 24 de junho

Atrações: Raumi do Acordeom, Banda Espaço Livre e a confirmar, Bio do Acordeon e Vini Brasil.

E tem mais: É a chance de conhecer os principais pontos turísticos e belezas naturais da cidade como o Poço Azul, o Balneário da Peruca, Olho d’Água do Beira Rio, o Eco Parque do Adriano e a Pedra da Arara.

*

5. Palmeiras

@seturcpalmeirasba / @prefeitura_palmeiras

A programação já começa no dia 1º de junho com a trezena de Santo Antônio. Em Palmeiras, acontece também o Ê Guilé no dia 23 de junho. O bloco tradicional segue visitando as casas pré-avisadas em cortejo no dia da fogueira. São oferecidos aos foliões, comidas típicas, bebidas, fogos e muita animação dos sanfoneiros, como pontua a secretária municipal de Turismo Andréa Oliveira dos Santos. “Temos também os festejos realizados no Distrito de Caeté Açu, famoso Vale do Capão, local de maior concentração dos turistas e muita diversidade cultural. Lá é ofertado aos moradores e visitantes muito forró tradicional, culinária diversificada e manifestações culturais durante todo o período”, completa.

Distância: 450 km de Salvador

Dias de festa: 1º a 13 de junho, Santo Antônio, e de 23 a 25 de junho, São João, em Palmeiras e povoados.

Atrações: Sanfoneiros e bandas (a prefeitura não confirmou os nomes).

E tem mais: Vale a pena colocar no roteiro da viagem a visita às cachoeiras do Vale do Capão: Fumaça, Riachinho, Rodas, Rio Preto, Purificação, Angélica e Gavião.

*

6. Vitória da Conquista

@pmvconquista

O Arraiá da Conquista promete manter a tradição do forró pé de serra na retomada dos festejos após a pandemia. Segundo o coordenador de Cultura do município, Alecxandre Magno, o São João vai ter atrações regionais, apresentação de quadrilhas e também uma vila junina. “Toda estrutura está sendo construída na área de eventos central da festa, valorizando as tradições populares e religiosas do São João. Teremos barracas padronizadas em formato de ‘casinhas de taipa’, que serão oferecidas para associações comunitárias, entidades filantrópicas e projetos sociais para comercialização de produtos, comidas e bebidas típicas”.

Distância: 514 km de Salvador

Dias de festa: 1º a 30 de junho

Atrações: Hermeto Pascoal, Robertinha, Jessier Quirino, Larissa Gomes, Renato Borgheti, Bonde do Forró, Mão Branca, Lucy Alves, Rony Barbosa.

E tem mais: entre os atrativos turísticos da cidade, não deixe também de conhecer a Reserva Florestal do Poço Escuro, o Cristo Crucificado na Serra do Piripiri, a Casa Memorial Régis Pacheco, o Museu de Kard e o Planetário.