Arrastão da Quarta de Cinzas terá Léo Santana, Brown, Bell Marques e Danniel Vieira

O tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas já tem as atrações definidas. Léo Santana, Carlinhos Brown, Bell Marques e Danniel Vieira vão fechar o Carnaval na manhã desta quarta-feira (22).

A concentração está prevista para as 9h, com saída às 10h da Barra no sentido Ondina. “Vamos ter um super arrastão na Quarta de Cinzas com Léo Santana, Carlinhos Brown, Bell e Danniel Vieira. Será a celebração do maior Carnaval de todos os tempos! Além disso, anota aí: em 2024 já temos a pipoca de Ivete garantida no Campo Grande”, anunciou o prefeito Bruno Reis, em entrevista coletiva, nesta terça-feira (21).

O arrastão celebra o fechamento do Carnaval de Salvador, que voltou em 2023 após dois anos. Até esta terça-feira, a folia na capital baiana terá mais sido palco de 1.000 atrações nos sete circuitos, bairros e palcos temáticos montados em toda a cidade pela Prefeitura. Serão mais de 2.600 horas de música entre a última quinta-feira (16) e esta terça-feira (21).

