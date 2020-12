Raimundo Fagner se mostrou arrependido de ter votado em Jair Bolsonaro em 2018 em entrevista a Maria Fortuna, no jornal O Globo desta terça-feira, 15. “A atuação do Bolsonaro é ridícula. Ninguém está precisando ouvir as loucuras que ele fala, mas de paz. Ele tem é que trabalhar pelo Brasil. A maneira como se comporta não é a de um presidente. Quero que governe”, disse Fagner, ressaltando que nunca foi petista, “mas já votei em Lula” quando era filiado ao PSDB e se decepcionou.

Cantor comentou sobre o assunto ao falar sobre o desentendimento com Chico Buarque, ocorrido após crítica a Lula. As informações são da Revista Fórum. O cantor diz que, em 2018, gravou um vídeo em apoio a Bolsonaro por causa da “confusão” de amigos estampando “decalques do Haddad”. Fagner diz que conheceu o presidente no avião, tirou foto, mas se recusou a participar de ato de campanha por apoiar Ciro.



Matéria publicada no Jornal O Povo