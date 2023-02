Arsenal e United vão pegar 'pedreiras' nas oitavas da Liga Europa

A Uefa definiu, em sorteio realizado em Nyon nesta sexta-feira (24), os confrontos das oitavas de final da Liga Europa.

Depois de eliminar o Barcelona com uma vitória por 2x1, graças a gols dos brasileiros Fred e Antony no jogo da primeira fase do mata-mata, o Manchester United vai enfrentar o Real Betis, que avançou direto da fase de grupos para as oitavas porque foi o líder de sua chave. O primeiro jogo será no Old Trafford, dia 9 de março.

O Arsenal foi outro time que terminou como líder de seu grupo, assim como o Betis, por isso não precisou disputar o primeiro playoff. Nas oitavas de final, enfrentará o Sporting, protagonista de uma classificação tranquila ao golear o dinamarquês Midtjylland por 4x0 na quinta-feira (23).

As oitavas da Liga Europa também irão proporcionar um encontro entre dois treinador conhecidos do futebol brasileiro. O Sevilla de Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG, vai brigar pela vaga nas quartas de final com o Fenerbahçe de Jorge Jesus, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo.



Os dois duelaram duas vezes durante o Brasileirão de 2019. Sampaoli viu seu Santos ser derrotado por 1x0 para os flamenguistas no primeiro turno, mas respondeu com uma vitória por 4x0 no reencontro, na Vila Belmiro. Na ocasião da goleada, o Flamengo já era campeão brasileiro, e o vice foi justamente o time paulista.

Em 2021, Sampaoli treinava o Olympique de Marselha e Jesus era técnico do Benfica quando os dois times empataram por 1x1 em um amistoso.

A nova fase da Liga Europa terá, ainda, dois representantes italianos e três alemães. a Juventus encara o Freiburg e a Roma enfrenta o Real Sociedad. Já o Bayer Leverkusen duelará com o Ferencváros, da Hungria, e o Union Berlin desafiará o Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

Confira os duelos das oitavas de final da Liga Europa:

Shakhtar Donetsk x Feyenoord

Sporting x Arsenal

Union Berlin x Union Saint-Gilloise

Bayer Leverkusen x Ferencváros

Manchester United x Betis

Roma x Real Sociedad

Juventus x Freiburg

Sevilla x Fenerbahçe