Arsenal empata em clássico com United e segue em quarto no Inglês

A sétima rodada do Campeonato Inglês reservou aos torcedores em plena segunda-feira (30) um dos maiores clássicos do país: Manchester United x Arsenal, no estádio Old Trafford, em Manchester, que terminou em empate por 1 a 1. E quem pode acompanhá-lo viu um jogo de bom nível técnico, apesar da chuva, e a utilização decisiva do VAR, o árbitro de vídeo, que confirmou o gol do time de Londres após marcação equivocada de impedimento.

O empate fora de casa manteve o Arsenal na quarta colocação, agora com 12 pontos, mas mais distante do líder Liverpool, que tem 100% de aproveitamento (21). O Manchester United, com nove, está em 10.º lugar, tendo a pior campanha de sua história na competição depois de sete rodadas desde a temporada 1989/1990, quando ainda não existia a Premier League.

O clássico começou sob forte chuva em Manchester e com isso os times preferiram se estudar nos primeiros minutos. O jogo só esquentou a partir dos 25 minutos, quando o Arsenal obrigou o goleiro espanhol De Gea a trabalhar, fazendo duas belas defesas em chute de Saka e no rebote de Guendouzi.

A resposta do Manchester United veio pouco antes do intervalo, aos 44 minutos. Daniel James armou contra-ataque pela direita e cruzou para Rashford. A bola passou pelo atacante, que evitou a saída pela linha de fundo e tocou para McTominay. O meia dominou na meia-lua e acertou um chute no ângulo direito do goleiro Leno, que ficou parado no chão olhando a bola entrar.

Na segunda etapa, o gol de empate do Arsenal não demorou para acontecer. Aos 13 minutos, Tuanzebe saiu jogando errado e entregou a bola para Bukayo Saka, que passou para Aubameyang. O gabonês ficou livre na área e apenas tocou por cima de De Gea, que não conseguiu defender. O auxiliar de arbitragem anotou o impedimento no lance, mas o VAR validou o gol porque o zagueiro Maguire dava condições para o atacante.

Com o clássico empatado, o Manchester United voltou a tomar a iniciativa do ataque e encurralou o Arsenal. O meia francês Pogba, de fora da área, finalizou e tirou tinta da trave de Leno, assim como McTominay, de cabeça, também perdeu boa chance.

Na Itália

No jogo que encerrou a sexta rodada do Campeonato Italiano, com duas viradas no placar, o Parma derrotou o Torino por 3 a 2, no estádio Enio Tardini, na cidade de Parma. Kulusevski fez o primeiro para os mandantes, mas Ansaldi e Belotti viraram para a equipe de Turim ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, Cornelius e Inglese, este aos 43 minutos, decretaram a vitória do time da casa.

Com o resultado positivo, o Parma se igualou ao Torino com nove pontos. Pelos critérios de desempate, a equipe de Parma fica na frente, na oitava colocação. A liderança é da Inter de Milão, com 100% de aproveitamento até agora (18 pontos). A octocampeã Juventus está em segundo, com 16.

No final de semana, pela sétima rodada, o Parma joga no sábado contra o SPAL, fora de casa, na cidade de Ferrara. O Torino entra em campo no dia seguinte, como mandante, contra o Napoli.