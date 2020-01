Arsenal ganha a primeira com Arteta: 2x0 no Manchester United

O Arsenal assegurou a sua primeira vitória sob o comando do técnico Mikel Arteta nesta quarta-feira (1º) ao superar o Manchester United por 2x0, no Emirates Stadium, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols da partida saíram no primeiro tempo e formam marcados pelo marfinense Nicolas Pépé e pelo grego Sokratis Papastathopoulos.



Avassalador na etapa inicial, o Arsenal não demorou para ficar em vantagem. O gol que abriu o placar do clássico saiu logo aos oito minutos. O bósnio Kolasinac cruzou rasteiro de dentro da grande área, a bola desviou e sobrou para Pépé, livre, finalizar às redes.



Depois, aos 42, o alemão Özil cobrou escanteio, o francês Lacazette desviou na primeira trave, De Gea espalmou e Sokratis bateu de dentro da pequena área para fazer 2x0, encaminhado o triunfo do Arsenal, de David Luiz, sobre o Manchester United, que teve o meio-campista brasileiro Fred como titular - Andreas Pereira entrou em campo durante a etapa final.



Após somar apenas um ponto nos dois compromissos depois que Arteta substituiu Unaí Emery, o Arsenal conquistou sua primeira vitória como mandante no Campeonato Inglês em três meses - eram três derrotas e três empates no período desse jejum. E chegou aos 27 pontos, na décima colocação. Além disso, havia perdido as quatro partidas anteriores por diferentes competições no seu estádio.



Derrotado, o Manchester United desperdiçou a chance de se aproximar da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa Com a derrota, o time parou nos 31 pontos e em quinto lugar, a cinco do quarto colocado Chelsea que só empatou, por 1x1, com o Brighton & Hove Albion nesta quarta-feira.



Os próximos compromissos dos times serão pela Copa da Inglaterra. O Manchester United vai visitar o Wolverhampton no sábado (4), enquanto o Arsenal receberá o Leeeds United na segunda-feira (6).