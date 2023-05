Arsenal perde, e City é campeão inglês mesmo sem entrar em campo

O Manchester City segue doutrinando o Campeonato Inglês. Pela terceira vez seguida e a quinta nos últimos seis anos, o time de Pep Guardiola se tornou campeão inglês. Mesmo sem entrar em campo neste sábado (20) pela 37ª rodada, bastou a derrota do Arsenal por 1x0 para o Nottingham Forest do City Ground para o clube de Manchester confirmar o título da temporada 2022/23. O resultado também confirma matematicamente a permanência do recém-promovido Forest na primeira divisão da Inglaterra.

Três dias depois de garantir a vaga na final da Liga dos Campeões, atropelando o Real Madrid, o Manchester City se sagra tricampeão inglês. É a sétima conquista de Campeonato Inglês na história do clube azul de Manchester. A equipe ainda pode conquistar mais dois títulos nesta temporada. Além de um possível troféu inédito da Liga dos Campeões, o City disputa a final da Copa da Inglaterra contra o arquirrival Manchester United dia 3 de junho. A final do torneio continental será contra a Internazionale, uma semana depois.

Líder em 29 das 38 rodadas, o Arsenal sentiu a pressão e tropeçou em seis dos últimos oito jogos do Campeonato Inglês, inclusive em confrontos diretos (goleada por 4 a 1 para o Manchester City) e contra adversários da parte de baixo da tabela (empate em casa com o lanterna Southampton). Com 81 pontos, o time de Londres não poderá mais deixar a vice-liderança na última rodada.

Na sexta-feira, Guardiola chegou a dizer que preferia que o Arsenal vencesse para que o título pudesse ser conquistado em campo pelo Manchester City. "Se nós pudermos vencer no domingo e celebrar no estádio com nossa torcida, esta seria a melhor celebração". Com a confirmação matemática antecipada para este sábado, o City poderá celebrar neste domingo, às 12h, quando recebe o Chelsea no Etihad Stadium.

Do outro lado da tabela, o elenco repleto de brasileiros do Nottingham Forest se mantém na elite do futebol inglês. 16º colocado, com 37 pontos, o clube não pode mais ser alcançado por três dos quatro times que lutam contra a degola, o que confirma a permanência. Neste sábado, Felipe, Danilo e Renan Lodi foram titulares. Gustavo Scarpa segue lesionado.

O Arsenal conseguiu praticamente uma chegada de perigo apenas durante todo o primeiro tempo, logo nos primeiros minutos com Gabriel Jesus, parado pelo goleiro Keylor Navas. Do outro lado, o Forest precisou apenas de uma boa oportunidade. Odegaard errou passe no meio de campo e Gibbs-White puxou contra-ataque rápido. Ele passou para Taiwo Awoniyi chegar antes do goleiro Ramsdale para finalizar e fazer 1 a 0, aos 19 minutos. O placar seguiu inalterado até o intervalo. No segundo tempo, o time de Londres pouco fez para reverter a situação, enquanto o Nottingham Forest se entregou em campo pela vitória e praticamente não deu espaços ao adversário, segurando o triunfo por 1 a 0.

Depois de liderar o Campeonato Inglês por maior parte da temporada e deixar o título escapar, o jovem time do Arsenal fecha seu calendário no próximo domingo contra o Wolverhampton no Emirates. Apesar da frustração, o futuro do clube sob comando de Mikel Arteta empolga os torcedores. Já o Forest visitará o Crystal Palace no jogo de despedida.