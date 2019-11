Arsenal sofre virada do Eintracht na Liga Europa e perde por 2x1

O Arsenal sofreu uma dura virada do Eintracht Frankfurt nesta quinta-feira (28) e deixou escapar a classificação antecipada à fase de mata-mata da Liga Europa. Jogando diante de sua torcida, no Emirates Stadium, o time londrino só precisava de um empate para avançar, mas acabou sendo derrotado por 2x1.

O meia japonês Daichi Kamada foi o destaque da partida. O jogador de 23 anos marcou os dois gols do rival alemão, ambos no segundo tempo. Aos 9 minutos, ele recebeu na entrada da área, driblou o marcador e acertou forte chute no canto para empatar o duelo.

Na sequência, aos 17, ele decretou a virada. Após cobrança de escanteio, a defesa desviou na primeira trave e Kamada aproveitou o rebote para encher o pé da entrada da área e virar o placar.

Antes, nos acréscimos do primeiro tempo, o Arsenal abriu o marcador, em jogada de Gabriel Martinelli. O brasileiro cruzou rasteiro da direita, Saka furou, mas Aubameyang não perdoou. O goleiro ainda desviou na bola, que acertou o travessão e foi parar nas redes.

Apesar do tropeço em casa, o Arsenal se manteve na liderança do Grupo F, com dez pontos, apenas um a mais que o Eintracht. Pela mesma chave, Vitória de Guimarães e Standard Liège empataram por 1 a 1, em solo português. O time belga, em terceiro lugar, com sete pontos, ocupa o terceiro lugar e também tem chances de avançar.

Os dois classificados do grupo serão definidos na última rodada, marcada para o dia 12 de dezembro. O Arsenal vai até a Bélgica para enfrentar o Standard Liège, enquanto o Eintracht Frankfurt vai receber o Vitória de Guimarães.

Pelo Grupo A, o Sevilla manteve o aproveitamento de 100% nesta fase ao vencer o Qarabag por 2 a 0, diante de sua torcida. Chegou, assim, aos 15 pontos, com cinco vitórias em cinco jogos. Em grande fase, o time espanhol entrara em campo já classificado Agora também confirmou a primeira colocação da chave.

A segunda vaga do grupo ficará entre o APOEL Nicosia, dono de sete pontos, e o Qarabag, com quatro. Fora de casa, o APOEL venceu nesta quinta, por 2 a 0, o F91 Dudelange, que não tem mais chances de classificação.

Já o Grupo B segue indefinido. O Copenhague sustentou a liderança, agora com nove pontos, ao vencer o Lugano por 1 a 0, fora de casa. A vice-liderança pertence ao Malmö, que bateu o Dínamo de Kiev por 4 a 3, diante de seus torcedores, na Suécia. O time sueco soma oito pontos, contra seis do Dínamo. Somente o Lugano, com apenas dois pontos, não tem mais chances de avançar ao mata-mata.

O Grupo D, por sua vez, já tem um classificado: o Sporting. O primeiro português goleou o PSV Eindhoven por 4 a 0, em casa, e chegou aos 12 pontos. Na vice-liderança, está o LASK, da Áustria, que bateu o Rosenborg por 2 a 1, longe de sua torcida. Os austríacos somam dez pontos, mas ainda podem ser alcançados pelo PSV, que exibe sete..

Da mesma forma, a chave E também tem apenas um garantido no mata-mata, faltando ainda uma rodada para o fim da fase de grupos. Trata-se do Celtic, dono de 13 pontos após vencer o Rennes por 3 a 1, em seu estádio. Quem está mais perto de assegurar a classificação é o CFR Cluj, apesar da derrota para a Lazio por 1 a 0, fora de casa, nesta quinta. O Cluj soma nove pontos, contra seis do time italiano.