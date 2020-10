Arsenal vence Dundalk com facilidade e segue 100% na Liga Europa

O Arsenal não teve problemas para somar sua segunda vitória seguida na Liga Europa, nesta quinta-feira (29). Atuando em casa, marcou três gols num intervalo de cinco minutos e ganhou com autoridade do Dundalk, por 3x0. Com saldo de quatro gols, supera o Molde no topo do Grupo B.

Nketiah, aproveitando saída errada do goleiro, abriu o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo. Aos 44, foi a vez de Willock ampliar. Vantagem boa para o intervalo dos ingleses.

A esperança dos visitantes de diminuírem o placar e tentarem reação foi para o espaço logo no primeiro minuto da fase final. Pepe marcou e definiu o triunfo.

O Arsenal soma os mesmos seis pontos do Molde, que passou pelo Rapid Viena com gol de Omoijuanfo. Os ingleses, porém, somam 4 gols de saldo, diante de dois dos noruegueses.

Com dois gols de Pizzi, o Benfica de Jorge Jesus bateu fácil no Standard Liège, por 3x0, e também somou a segunda vitória seguida. Está igual em pontos com o Glasgow Rangers, que passou pelo Lech por 1x0.

Também nesta quinta-feira (29), a Roma empatou sem gols com o CSKA Moscou, fora de casa. Está em segundo lugar no Grupo A, com os mesmos quatro pontos do líder Cluj, que empatou com o Young Boys por 1x1, em seu estádio.

Outros resultados desta quinta (29):

Nice 1x0 Hapoel

Slavia Praga 1x0 Bayer Leverkusen

Granada 0x0 Paok

Nicosia 1x2 PSV

AZ Alkmaar 4x1 Rijeka

Real Sociedad 0x1 Napoli.