Arte, cores e música: intervenção artística movimentou a Praça da Sé neste domingo

A fachada do Cine Excelsior, na Praça da Sé, ganhou painéis feitos pelos artistas plásticos Menelaw Sete, Anunciação, Raimundo Bida e Marcos Costa. Os quatro se reuniram, neste domingo, 08, para compor as obras ao vivo, ao som do grupo Muzenza, durante o Desafio das Artes, uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e do projeto Cores Conectadas, da Agência Gamboa, com patrocínio das Tintas Iquine e da ITS Brasil.

O encontro em um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador chamou a atenção de quem escolheu o local para aproveitar o domingo. Júlio César Gonçalves e Rose Dias Medeiros estavam passeando na Sé quando viram a produção dos painéis. O casal de turistas de Brasília veio a Salvador à trabalho e aproveitou o domingo para conhecer a cidade. “Já tirei até foto”, comentou Júlio sobre as obras de arte. Ele e Rose disseram ter gostado das pinturas e que elas tornavam o lugar ainda mais bonito. “Vou recomendar para todo mundo”, disse Júlio.

O Axé Pelô, composto por Tiago Silva, Edvaldo Souza e Adriano Sabonete, também marcou presença. A Praça da Sé é a área de atuação deles, como explica Tiago. “O Desafio das Artes veio para agregar como mais uma valorização artística e cultural para Salvador”, afirmou o agente cultural. “Foi um momento marcante e especial e a gente foi presenteado com essa arte urbana em Salvador”, acrescentou.

No domingo do Dia dos Pais, o artista visual Marcos Costa compartilhou a experiência de compor o painel na fechada do Excelsior com seu pai José Carlos e seu filho Cauanã. “Mais do que um desafio de arte, isso é uma celebração”, afirmou. Ele também falou sobre o presente que foi dividir o momento com os outros artistas. “Os três são grandes artistas. Bida, por exemplo, sempre foi uma inspiração para mim”, confessou.

Menelaw Sete homenageou La Dolce Vita, de Federico Fellini, que ele assistiu no antigo Cine Excelsior (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Menelaw Sete ao produzir seu painel se relacionou com a sua memória afetiva do Excelsior e da Sé. O artista visual contou que assistiu muitos filmes no antigo cinema. “Participar foi muito gratificante, ainda mais sendo aqui, no Excelsior”. Menelaw explicou que escolheu homenagear um diretor e roteirista italiano referência no cinema mundial, Federico Fellini.

“Fiz essa homenagem com o filme 'La Dolce Vita’, de 1960. Um filme atemporal que me marcou”. Ele também escolheu fazer um painel usando a metalinguagem, ao trazer um filme e cineasta para estampar uma das artes na fachada de um cinema. “Não quis fazer arte por arte”, completou. O artista também falou sobre a felicidade em participar da intervenção.“Escolheram os artistas que vivem aqui, o que só acrescenta no valor desse momento”, agradeceu.

Para Anunciação, a experiência do Desafio das Artes interferiu diretamente em sua obra. O artista plástico contou que o conceito da arte contemporânea acontece através da mistura, da união das coisas. “Veio a banda tocar e animar. E com isso eu fiz até algumas coisas do cotidiano da Bahia”, explicou, sobre seus desenhos.

Já para Raimundo Bida, a participação foi um ato revolucionário. O artista plástico explicou que o Centro Histórico é carente de movimentos de incentivo e valorização da arte. “Eu não vejo esse investimento”, afirmou Bida. E acrescentou: “As artes plásticas têm força e são importantes para a formação da sociedade”. Ainda sobre o Desafio das Artes, Bida comentou: “Divulga a obra do artista e leva as pessoas a visitarem, a descobrirem que existem ateliês e artistas plásticos trabalhando no Centro Histórico”.

Painéis feitos no Excelsior serão fotografados e vão decorar o cinema após futura reforma (Foto: Pauila Fróes/CORREIO)

Futuras intervenções

O diretor de gestão do Centro Histórico, Geraldo Gentil Magalhães Pinto, explicou que o Desafio das Artes foi desenvolvido a partir de um desejo de revitalizar o espaço do Cine Excelsior. “A Conder fez a intervenção de pintura da fachada total e o fechamento dessas portas que estavam depredadas e daí surgiram os painéis”. Ele comentou que o lugar, que já era um local de visitação por sua beleza e história, agora passa a ter um novo atrativo para as pessoas. Ele comentou ainda que o projeto vai além do desafio de ontem. “É um projeto que a gente quer fazer em vários outros pontos da cidade”.

O curioso sobre a intervenção do Cine Excelsior é que ela é temporária. De acordo com Geraldo, existe negociação em andamento para revitalizar e reabrir o cinema e, quando ele for reaberto, os painéis deixarão de existir. Mas ele assegura que as artes de Marcos, Bida, Anunciação e Menelaw estarão eternizadas no novo projeto. “A gente fez um registro fotográfico, vamos imprimir e incorporar essas fotografias no prédio”, explicou.

O coordenador do Cores Conectadas, Mateus Brito, comentou sobre a elaboração da intervenção. “A partir dos nossos clientes, entramos com as tintas para os artistas e fornecemos para a população internet gratuita por dois anos”, explicou. Mateus também reforçou o propósito da intervenção em revitalizar e valorizar o espaço. “A gente quer trazer benefícios para a cidade com esse projeto”, completou.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro