Arte e diversão gratuita no domingão

Batalha de Break no Teatro Vila Velha

Nem só de dança contemporânea vive o Vivadança Festival Internacional. A dança de rua tem seu destaque hoje no evento com a Batalha de Break, que traz duelos cheios de ritmo com 16 duplas de b-boys e b-girls. Coordenado pelos dançarinos Ananias Break e Thina Reis, o evento traz como novidade a Batalha de Popping, além de uma série de workshops de danças urbanas, que custam entre R$ 10 e R$ 20.

O evento conta também conta com Batalha de MCs, feira de artigos de hip hop e apresentações artísticas.No Teatro Vila Velha (Campo Grande), hoje, a partir das 14h. Entrada gratuita





Teatro Para Todos Movimenta Parque da Cidade

A combinação de cultura, diversão e bem-estar é o tripé do Teatro Para Todos, cuja segunda edição acontece neste domingo (28), a partir das 12, no Parque da Cidade, no Itaigara. A programação inclui atividades como aula de ioga, massagens terapeuticas, oficina de pintura infantil e edição especial da Feira da Sé - parceria com o Instituto ACM.

O destaque do evento, que investe na interatividade, são os espetáculos teatrais. Nesta edição são: Causos de Zé Bocó e Pedro Malazartes (13h30), com o grupo Teatro Griot; o stand up Psit Mota pelo Mundo, com o ator Psit Mota (14h45) e É das Palhaças que Eles Gostam Mais, com o grupo Nariz de Cogumelo (15h45). O encerramento fica por conta do desfile do Bloco de Hoje a 8, celebrando a tradição das antigas escolas de samba de Salvador.





O espetáculo É das Palhaças que Eles Gostam Mais está na programação (Foto:Divulgação)