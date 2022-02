Arte, engajamento e a cultura do cancelamento

Sem açúcar e sem afeto, os debates nas redes sociais costumam ser amargos, quando não insosos, cheios de ódio gratuito. Em relação à composição de Chico Buarque, Com Açúcar Com Afeto, clássico da MPB gravado pela primeira vez em 1967, não foi diferente. A celeuma, que mobilizou haters do artista e rendeu análises de críticos literários sobre interpretação de texto, é sintoma do patrulhamento imposto ao campo criativo em todo o mundo. No caso brasileiro, o embate teve origem no documentário da Globoplay que ironicamente tem o título de O Canto Livre de Nara Leão.

Em um dos episódios do programa, a letra de Com Açúcar Com Afeto foi classificada como machista por seu autor, que optou por não a incluir mais no repertório de seus shows. Partindo desse rastilho de pólvora sugar free diet, e numa tentativa breve de anamnese, conversamos com alguns artistas baianos sobre liberdade, arte, engajamento e a fábrica de cancelamentos em que se transformou a internet. Antes promessa de praça aberta ao diálogo, hoje ringue sangrento no qual vale tudo entre as quatro cordas, incluindo golpes abaixo da cintura e socos na nuca.

Para a cantora e compositora Dayane Sampaio, é bastante comum encontrarmos na música, em diversos gêneros, letras que romantizam o machismo e o relacionamento tóxico. Mas a polêmica sobre a canção de Chico acabou refletindo o próprio machismo estrutural. “Um homem cis, branco, bem colocado socialmente, que já nem inclui mais essa música em seu repertório, citou críticas feministas à música, reconheceu essas críticas como justas e ainda assim as feministas sofreram ataques”.

Na mesma pegada, Ione Papas, baiana selecionada recentemente para o programa The Voice +, concorda e acrescenta: “Essa letra e outras semelhantes, como Mulheres de Atenas, Geni ou Cotidiano, são apenas narrativas sensíveis”. Em Geni e o Zepelini, na leitura feita pela intérprete, o que temos é uma representação da hipocrisia da sociedade.

“E o que dizer de Esse Cara, de Caetano? Quando vem a madrugada, ele some, ele é quem quer. Ele é o homem, eu sou apenas uma mulher”, cita Ione.

Métrica poética?

Vocalista da banda Drearylands, jornalista, crítico musical e criador do canal do Youtube Cenas do Subsolo, Leonardo Leão acredita que, em um cenário de recepção como o do Brasil, no qual predomina a métrica fonética, foi o próprio Chico quem redirecionou o foco para a letra de Com Açúcar Com Afeto, para a métrica poética da canção que compôs. “Quando ele chama a atenção para algo que ele mesmo fez, evidencia para as pessoas o que elas não haviam percebido”, comenta.

É aí que nasce a questão. “Essa polêmica veio do fato de ele ser uma referência entre os compositores que têm canções com o eu-lírico feminino”, explica Leão. Com os ânimos sociais acirrados, sobram radicalismos e bandeiras de todos os lados.

“A gente veio, nos últimos tempos, com um sentimento de que a sociedade estava amadurecendo nas questões identitárias, mas a ruptura social e política que vivemos desde 2018 mostrou que ainda temos muito a amadurecer”, pondera Leão.

Em relação à letra, Leão lembra que Chico compôs Olhos nos Olhos, mas também é autor de Logo Eu?, que integra o mesmo disco que traz Com Açúcar Com Afeto: “É uma canção em que o protagonista vive uma relação machista e opressora com a esposa e ainda sai reclamando da mulher, dona de casa, que fica em casa ‘descansando’ enquanto ele trabalha. E Chico não canta isso como ironia”.

Para o cantor e compositor Paquito, que lançou em 2019 o álbum Xará – Shorts Songs, a arte não deve ter intenção didática, mas, sim, robustez estética. “O que acontece depois, na recepção da obra, vem a reboque dessa robustez. E a obra de Chico é das mais robustas esteticamente”, comenta. A polêmica em torno da letra, interpretada como elogio à submissão feminina, segundo ele, não deve ser vista como negativa.

“Achei a celeuma até saudável, porque o Brasil está se nivelando muito por baixo, por conta de um governo péssimo e pouco afeito às coisas da cultura”, justifica Paquito.

Universo teletubbie

Jornalista, DJ e crítico musical e criador do site El Cabong, Luciano Matos considera o momento bastante delicado: “Nas redes sociais, as pessoas se aproximam pouco pelas concordâncias e atuam em nome das discordâncias. Esse clima gera interpretações complicadas, a partir de informações falsas ou truncadas, e as discussões acontecem sempre à flor da pele”.

Ele faz coro com Paquito em relação aos aspectos positivos de algumas polêmicas:

“Penso que esses debates nos levam a uma revisão do passado, que é um exercício fundamental para crescermos como país. Luís Caldas, por exemplo, parou de cantar Fricote por reconhecer que a música tinha um tom racista”. Essa revisão das obras de arte, para Matos, pede um olhar menos acusador e mais analítico, que considere também o contexto de sociedades marcadas por racismo, homofobia e violência. “Até para não corrermos o risco de repetir os mesmos erros”, diz.

Responsável por um projeto que aproxima poesia contemporânea e MPB, o produtor, músico e intérprete Gabriel Póvoas diz perceber uma diferença essencial na reação das pessoas quando se trata de literatura e música.

“A segunda carrega inevitavelmente o timbre do artista, a voz única que cantou outros eus líricos e que se confunde com a própria pessoa, o autor”, explica Póvoas.

Talvez por essa razão, Chico Buarque tenha chamado para si a responsabilidade sobre a mensagem em sua canção. “Ele canta o que ele quiser, é um direito dele. Mas, no depoimento dado ao documentário, ele parece estar cedendo a uma cobrança das feministas”, observa Paquito.

Ceder no campo da arte, para Póvoas, é sinônimo de prejuízo. “Se o artista de qualquer área perde a possibilidade de construir personagens antiéticos, controversos, complexos, toda a cultura empobrece junto. Não será a exposição do vilão mais um reforço do herói? Ou, pelo menos, um convite a esta discussão?”, questiona. Obedecer a cartilhas ideológicas, na opinião de Paquito, é sinal de debilidade e afeta a sobrevivência de qualquer obra. “As paixões humanas são contraditórias. Até nos contos de fada há violência e abuso, pois refletem as tensões humanas e, por isso, são poderosas. Ou então, vamos viver num universo teletubbie, domesticado”, analisa.

Criação e liberdade

O direito a criar, no entanto, como explica Paquito, não significa desatenção às questões humanitária: “Estão aí as obras de Chico Buarque e , também, Graciliano Ramos, um cara do partido comunista que tinha uma obra comprometida sem ser débil”. Retomando o conceito de robustez estética, ele explica que este se relaciona ao comprometimento com a vida.

“Acho um saco esse povo que vive patrulhando as produções de Noel, Ataulfo Alves e tantos outros. Nossa canção popular é poderosa, reflete o seu tempo e ultrapassou sua época, estamos sobre ombros de gigantes”, diz.

Para Leonardo Leão, toda criação deve ser livre, mas a repercussão foge ao controle do artista. “Suas intenções nem sempre terão a mesma interpretação, muito menos a pretendida pelo criador. Para mim o melhor caminho é pensar e repensar cada letra na hora de criar uma canção”, observa. Não teremos então mais letras machistas, racistas e homofóbicas? Claro que sim.

“Hoje, espera-se que o público não aceite, mas esse amadurecimento individual e coletivo ainda está longe, basta ver algumas das músicas que fazem sucesso junto ao público do funk carioca ou do pagode baiano”, completa Leão.

A lógica do politicamente correto, na opinião de Luciano Matos, pode comprometer, sim, a criação: “Há artistas criativos que conseguem conviver bem com isso, mas há outros, e eu vejo muito isso, sobretudo entre os jovens, que têm mudado seu perfil e seu trabalho para se adaptarem, para entrarem num esquema forçado pelo mercado”. Matos diz receber releases que se referem primeiro ao discurso do engajamento do artista e deixam o estilo e as opções criativas em segundo plano. “É delicado, sinto que falta maturidade. Hoje quem grita mais acaba tenho mais espaço”, analisa.

Dayane Sampaio concorda com Luciano e aponta ainda para o risco de autocensura prévia dos artistas em relação a abordagem de alguns temas, até pelo medo de um linchamento futuro ou do cancelamento virtual, mesmo que estes se valham da chamada licença poética no ato da criação.